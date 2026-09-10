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Cezayir-BAE hattında kriz büyüdü! Diplomatik ilişkileri sonlandırma kararı aldılar

Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı.

Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 15:19
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 15:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cezayir-BAE hattında kriz büyüdü! Diplomatik ilişkileri sonlandırma kararı aldılar

Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklaması ülkenin resmi ajansı APS'de yayımlandı.

Açıklamada, detay verilmeksizin iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği belirtildi.

Cezayir, Şubat 2026'da BAE ile 2013 yılında imzaladığı hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmek üzere resmi prosedürleri başlattığını duyurmuştu.

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