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Bayraktar TB2 alan ülkeden yeni hazırlık! Bakan Sikorski'den Türkiye mesajı: Daha fazlası lazım

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından ve en yüksek savunma bütçelerinden birine sahip olduğunu vurguladı. Bayraktar sisteminin ilk alıcılarından biri olduklarının altını çizen Sikorski, Türkiye ile daha fazla işbirliği çağrısında bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:23
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 13:24
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bayraktar TB2 alan ülkeden yeni hazırlık! Bakan Sikorski'den Türkiye mesajı: Daha fazlası lazım

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Sikorski, Türkiye'nin ittifak için önemi ve Türkiye-Polonya ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Sikorski, Polonya ve Türkiye'nin halihazırda birbirlerinden alım yaptığını belirterek, müttefikler arasında daha fazla işbirliği yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

Polonya'nın savunma harcamalarıyla örnek teşkil ettiğini belirten Sikorski, "Ayrıca Türkiye, NATO'daki en büyük ordulardan ve en yüksek savunma bütçelerinden birine sahip." dedi.

"BİZ BAYRAKTAR SİSTEMİNİN İLK ALICILARINDAN BİRİYİZ"

Sikorski, Türkiye ile Polonya'nın ittifak içinde güçlü olduğunu vurgulayarak, "Biz Bayraktar sisteminin ilk alıcılarından biriyiz." diye konuştu.

Polonya'nın savunma alanında yürüttüğü çalışmalardan bahseden Sikorski, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılması gereken dersler olduğunun altını çizdi.

Sikorski, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) de katılımıyla Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu E5 ülkeleriyle yapılan toplantının oldukça verimli geçtiğini dile getirerek, bu işbirliği formatının "sürdürülmeye değer" olduğunu ifade etti.

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