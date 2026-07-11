Başkan Erdoğan'ın diplomasisi İsrail'i rahatsız etti: Türkiye'den tokat yedik
Başkan Erdoğan'ın diplomasisi İsrail'i rahatsız etti: Türkiye'den tokat yedik
İsrail gazetesi Maariv, NATO Zirvesi'nin ardından yayımladığı analizde Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alanda artan etkisine dikkat çekti. Gazete, Ankara'nın son dönemdeki diplomatik hamlelerini “Türkiye'den tokat yedik” sözleriyle değerlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:23
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 11:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Maariv'in analizinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında verdiği görüntülerin İsrail'de yakından takip edildiği belirtildi.
Erdoğan-Trump temaslarının yalnızca Türkiye-ABD ilişkileri açısından değil, Orta Doğu'daki güç dengeleri bakımından da önemli mesajlar içerdiği ifade edildi. Analizde, Washington'ın bölgesel politikalarında Türkiye'nin ağırlığının giderek daha fazla hissedildiği savunuldu.
"TÜRKİYE'DEN TOKAT YEDİK"
İsrail gazetesi, son dönemde ortaya çıkan diplomatik tabloyu "Türkiye'den tokat yedik" ifadesiyle yorumladı.
Maariv, Ankara'nın bölgesel etkisinin yalnızca siyasi açıklamalardan ibaret olmadığını, Türkiye'nin sahadaki gücü ve aktif diplomasisiyle bölgenin en önemli aktörlerinden biri haline geldiğini yazdı.
Türkiye'nin attığı adımların İsrail'de güvenlik ve dış politika açısından dikkatle incelendiği kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMUNA VURGU
Analizde, Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu arasındaki stratejik konumu ile İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki hakimiyetinin küresel ticaret ve güvenlik açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.
Türkiye'nin İran, Suriye ve Irak gibi kritik ülkelerle komşu olmasının Ankara'yı bölgesel gelişmelerde vazgeçilmez bir aktör haline getirdiği ifade edildi.
Maariv, Türkiye'nin askeri gücü, savunma kapasitesi ve ekonomik potansiyelinin de bölgedeki dengeler üzerinde doğrudan etkili olduğunu aktardı.
"ANKARA'NIN HER HAMLESİNİ İZLİYORUZ"
İran merkezli gelişmelerin ardından Orta Doğu'da yeni bir güvenlik sürecinin başladığını ileri süren gazete, bu dönemde Türkiye'nin üstleneceği rolün kritik olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Ankara'nın son yıllarda hem bölge ülkeleriyle hem de küresel güçlerle geliştirdiği ilişkilerin dikkat çektiği belirtilen analizde, Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerinin uluslararası alanda daha fazla karşılık bulduğu kaydedildi.
Maariv, "Tel Aviv, Ankara'nın her hamlesini yakından izliyor" ifadelerine yer verdi.
"BU HİKÂYE HENÜZ BİTMEDİ"
İsrail gazetesi, Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin önümüzdeki dönemde de bölgesel gündemin önemli başlıklarından biri olacağını belirtti.
Türkiye'nin stratejik konumu, askeri kapasitesi ve diplomatik etkinliği nedeniyle bölgesel denklemde göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Maariv, "İsrail açısından Türkiye ile olan hikâyemiz henüz bitmedi" değerlendirmesini yaptı.
Analizde, Ankara'nın atacağı adımların yalnızca İsrail tarafından değil, başta ABD olmak üzere birçok uluslararası aktör tarafından da yakından takip edildiği ifade edildi.
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Başkan Erdoğan'ın diplomasisi İsrail'i rahatsız etti: Türkiye'den tokat yedik
İsrail gazetesi Maariv, NATO Zirvesi'nin ardından yayımladığı analizde Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alanda artan etkisine dikkat çekti. Gazete, Ankara'nın son dönemdeki diplomatik hamlelerini “Türkiye'den tokat yedik” sözleriyle değerlendirdi.
Maariv'in analizinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında verdiği görüntülerin İsrail'de yakından takip edildiği belirtildi.
Erdoğan-Trump temaslarının yalnızca Türkiye-ABD ilişkileri açısından değil, Orta Doğu'daki güç dengeleri bakımından da önemli mesajlar içerdiği ifade edildi. Analizde, Washington'ın bölgesel politikalarında Türkiye'nin ağırlığının giderek daha fazla hissedildiği savunuldu.
"TÜRKİYE'DEN TOKAT YEDİK"
İsrail gazetesi, son dönemde ortaya çıkan diplomatik tabloyu "Türkiye'den tokat yedik" ifadesiyle yorumladı.
Maariv, Ankara'nın bölgesel etkisinin yalnızca siyasi açıklamalardan ibaret olmadığını, Türkiye'nin sahadaki gücü ve aktif diplomasisiyle bölgenin en önemli aktörlerinden biri haline geldiğini yazdı.
Türkiye'nin attığı adımların İsrail'de güvenlik ve dış politika açısından dikkatle incelendiği kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMUNA VURGU
Analizde, Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu arasındaki stratejik konumu ile İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki hakimiyetinin küresel ticaret ve güvenlik açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.
Türkiye'nin İran, Suriye ve Irak gibi kritik ülkelerle komşu olmasının Ankara'yı bölgesel gelişmelerde vazgeçilmez bir aktör haline getirdiği ifade edildi.
Maariv, Türkiye'nin askeri gücü, savunma kapasitesi ve ekonomik potansiyelinin de bölgedeki dengeler üzerinde doğrudan etkili olduğunu aktardı.
"ANKARA'NIN HER HAMLESİNİ İZLİYORUZ"
İran merkezli gelişmelerin ardından Orta Doğu'da yeni bir güvenlik sürecinin başladığını ileri süren gazete, bu dönemde Türkiye'nin üstleneceği rolün kritik olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Ankara'nın son yıllarda hem bölge ülkeleriyle hem de küresel güçlerle geliştirdiği ilişkilerin dikkat çektiği belirtilen analizde, Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerinin uluslararası alanda daha fazla karşılık bulduğu kaydedildi.
Maariv, "Tel Aviv, Ankara'nın her hamlesini yakından izliyor" ifadelerine yer verdi.
"BU HİKÂYE HENÜZ BİTMEDİ"
İsrail gazetesi, Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin önümüzdeki dönemde de bölgesel gündemin önemli başlıklarından biri olacağını belirtti.
Türkiye'nin stratejik konumu, askeri kapasitesi ve diplomatik etkinliği nedeniyle bölgesel denklemde göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Maariv, "İsrail açısından Türkiye ile olan hikâyemiz henüz bitmedi" değerlendirmesini yaptı.
Analizde, Ankara'nın atacağı adımların yalnızca İsrail tarafından değil, başta ABD olmak üzere birçok uluslararası aktör tarafından da yakından takip edildiği ifade edildi.
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