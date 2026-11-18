Eurojust, Çekya, Slovakya ve Letonya'daki okullara yönelik bomba tehditleriyle ilgili soruşturmada, geçen yıl gözaltına alınıp serbest bırakılan şüphelinin eylül başında Ukrayna'da yeniden gözaltına alındığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 21:22
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 21:23
Kaynak:
AA
Avrupa Birliği (AB) Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı (Eurojust), Çekya, Slovakya ve Letonya'daki okullara yönelik bomba tehditleriyle ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada kritik bir gelişme yaşandığını duyurdu. Geçen yıl gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra Belarus'a kaçan şüpheli, eylül başında Ukrayna'ya dönüşünde yeniden yakalanarak gözaltına alındı.
Ortak Soruşturma Ekibinin Adım Adım Takibi
Çekya, Slovakya, Letonya ve Ukrayna makamları; okullara, alışveriş merkezlerine ve çeşitli kurumlara gönderilen tehdit mesajlarını aydınlatmak üzere kurulan ortak soruşturma ekibiyle şüphelinin izini sürdü:
İlk Gözaltı ve Firar Süreci: Ortak ekip, Temmuz 2025'te Ukrayna'nın Dnipro kentinde tespit ettiği şüpheliyi gözaltına almış ancak şüpheli daha sonra serbest bırakılmıştı. İfadesi alınamadan Belarus'a kaçan zanlı, eylül başında Ukrayna'ya geri döndüğü sırada güvenlik güçlerince yeniden kıskıvrak yakalandı.
Binlerce Kuruma Tehdit Mesajı: Zanlının en az 2024 yılından bu yana çeşitli Avrupa ülkelerindeki binlerce okul ve kuruma e-posta ile Telegram üzerinden bomba tehdidi içeren mesajlar gönderdiği belirlendi. Örneğin yalnızca Letonya'da Eylül 2024'te iki gün içinde 200'den fazla eğitim kurumuna tehdit e-postası atıldığı kayıtlara geçmişti.
8 Yıla Kadar Hapis İstemi: Ukrayna savcılığı şüpheli hakkındaki iddianameyi Dnipro'daki mahkemeye sundu. Ukrayna Ulusal Polisi ise ülkedeki adli soruşturmanın tamamlandığını ve şüpheliye isnat edilen suçun 8 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü açıkladı.
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Avrupa'nın aradığı şüpheli kıskıvrak yakalandı!
Eurojust, Çekya, Slovakya ve Letonya'daki okullara yönelik bomba tehditleriyle ilgili soruşturmada, geçen yıl gözaltına alınıp serbest bırakılan şüphelinin eylül başında Ukrayna'da yeniden gözaltına alındığını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı (Eurojust), Çekya, Slovakya ve Letonya'daki okullara yönelik bomba tehditleriyle ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada kritik bir gelişme yaşandığını duyurdu. Geçen yıl gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra Belarus'a kaçan şüpheli, eylül başında Ukrayna'ya dönüşünde yeniden yakalanarak gözaltına alındı.
Ortak Soruşturma Ekibinin Adım Adım Takibi
Çekya, Slovakya, Letonya ve Ukrayna makamları; okullara, alışveriş merkezlerine ve çeşitli kurumlara gönderilen tehdit mesajlarını aydınlatmak üzere kurulan ortak soruşturma ekibiyle şüphelinin izini sürdü:
İlk Gözaltı ve Firar Süreci: Ortak ekip, Temmuz 2025'te Ukrayna'nın Dnipro kentinde tespit ettiği şüpheliyi gözaltına almış ancak şüpheli daha sonra serbest bırakılmıştı. İfadesi alınamadan Belarus'a kaçan zanlı, eylül başında Ukrayna'ya geri döndüğü sırada güvenlik güçlerince yeniden kıskıvrak yakalandı.
Binlerce Kuruma Tehdit Mesajı: Zanlının en az 2024 yılından bu yana çeşitli Avrupa ülkelerindeki binlerce okul ve kuruma e-posta ile Telegram üzerinden bomba tehdidi içeren mesajlar gönderdiği belirlendi. Örneğin yalnızca Letonya'da Eylül 2024'te iki gün içinde 200'den fazla eğitim kurumuna tehdit e-postası atıldığı kayıtlara geçmişti.
8 Yıla Kadar Hapis İstemi: Ukrayna savcılığı şüpheli hakkındaki iddianameyi Dnipro'daki mahkemeye sundu. Ukrayna Ulusal Polisi ise ülkedeki adli soruşturmanın tamamlandığını ve şüpheliye isnat edilen suçun 8 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü açıkladı.
Kaynak: AA
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