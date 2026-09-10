Atina'yı kara kara düşündüren ''Türkiye'' itirafı: Yeni bir üçgenle kuşatıldık
Atina'yı kara kara düşündüren ''Türkiye'' itirafı: Yeni bir üçgenle kuşatıldık
Türkiye'nin Libya ve Akdeniz'deki bölgesel hamleleri Yunanistan'da endişeye yol açtı. Yunan basınına konuşan analistler, Ankara'nın bölgedeki dengeleri değiştirdiğini itiraf ederek “Türkiye yükseliyor, Atina'nın tüm hesapları bozuluyor.” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hamleleriyle ortaya çıkan yeni denklem ise “Yunanistan'ı kuşatan Ankara-Bingazi-Kahire üçgeni” olarak tanımlandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:14
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 14:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki politikaları komşu coğrafyalarda gündem olmaya devam ediyor. Ankara'nın attığı adımları yakından takip eden komşu ülke Yunanistan'ın medya kuruluşları Türkiye'nin bölgesel hamlelerini yeniden yakın markaja aldı.
"TÜRKİYE BÖLGEDEKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR"
Yunanistan merkezli yayın organı Capital.gr'de George Koutsoumis imzasıyla yayımlanan "Oyunun kuralları değişiyor: Yunanistan için riskler neler?" başlıklı analiz haberde Türkiye'nin Trablus'la mevcut ilişkilerini korurken Bingazi'ye de açılmasının ve Mısır'la Libya konusunda işlevsel bir kanal geliştirmesinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini yazdı.
"BÖLGESEL AKTÖR KONUMUNDA"
Ankara'nın Libya politikasında ortaya koyduğu yeni tabloya dikkat çeken George Koutsoumis, Türkiye'nin artık Libya'daki gelişmeleri tek bir merkez üzerinden takip eden değil, ülkenin farklı siyasi ve askeri aktörleriyle aynı anda temas kurabilen güçlü bir bölgesel aktör konumunda olduğunu belirtti.
"ANKARA ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR"
Türkiye'den Libya'ya yönelik gerçekleştirilen ziyaretlere özellikle dikkat çekilen anali haberde, Koutsoumis'in "Tüm bu ziyaretler Ankara'nın Libya'daki diplomatik hareket ve etki alanını genişlettiğini ortaya koydu. Türkiye, Trablus yönetimiyle ilişkilerini ve mevcut anlaşmalarını korurken aynı zamanda Bingazi'deki siyasi ve askeri aktörlerle de doğrudan iletişim kanalları oluşturuyor." dediği aktarıldı.
Yunan analist Koutsoumis, yıllardır Atina'nın lehine olması umulan unsurlardan birinin Ankara ile Kahire arasında anlaşmazlık olduğunu ancak son dönemde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin olumlu havada seyrettiğinin altını çizdi.
"TÜRKİYE YÜKSELİYOR, ATİNA'NIN TÜM HESAPLARI BOZULUYOR"
Türkiye'nin çevresindeki coğrafyalarda iletişimi sürekli açık tutuğuna dikkati çeken analist, "Türkiye'nin Bingazi'yle doğrudan temas kurması da bu tabloyu değiştirmeye başladı. Böylece Türkiye, Libya'nın hem batısında hem doğusunda iletişim kanallarını açık tutabilen bir konuma yükseliyor. Atina'nın tüm hesapları ise bozuluyor." dedi.
Ülkesinin üç temel önceliğinin olduğunu söyleyen Koutsoumis açıklamasında, "İlk sırada, Türkiye-Mısır ilişkilerinin seyrinden bağımsız olarak Kahire ile stratejik ilişkimizin korunması geliyor. İkinci öncelik, hem Trablus hem de Bingazi'deki Yunan varlığının güçlendirilmesi gerek. Üçüncü sırada ise Yunanistan-Libya sınır belirleme sürecinin hızlandırılması bulunuyor." ifadelerine yer verdi.
Bölgedeki hareketliliğe ilişkin değerlendirmesinin son bölümünde Koutsoumis, Atina açısından dikkat çekici bir tablo çizdi. Yunan analist, Türkiye'nin bölgesel hamleleriyle şekillenen yeni denklem için "Yunanistan'ı kuşatan yeni Ankara-Bingazi-Kahire üçgeni" tanımlamasını yaptı.
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Atina'yı kara kara düşündüren ''Türkiye'' itirafı: Yeni bir üçgenle kuşatıldık
Türkiye'nin Libya ve Akdeniz'deki bölgesel hamleleri Yunanistan'da endişeye yol açtı. Yunan basınına konuşan analistler, Ankara'nın bölgedeki dengeleri değiştirdiğini itiraf ederek “Türkiye yükseliyor, Atina'nın tüm hesapları bozuluyor.” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hamleleriyle ortaya çıkan yeni denklem ise “Yunanistan'ı kuşatan Ankara-Bingazi-Kahire üçgeni” olarak tanımlandı.
Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki politikaları komşu coğrafyalarda gündem olmaya devam ediyor. Ankara'nın attığı adımları yakından takip eden komşu ülke Yunanistan'ın medya kuruluşları Türkiye'nin bölgesel hamlelerini yeniden yakın markaja aldı.
"TÜRKİYE BÖLGEDEKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR"
Yunanistan merkezli yayın organı Capital.gr'de George Koutsoumis imzasıyla yayımlanan "Oyunun kuralları değişiyor: Yunanistan için riskler neler?" başlıklı analiz haberde Türkiye'nin Trablus'la mevcut ilişkilerini korurken Bingazi'ye de açılmasının ve Mısır'la Libya konusunda işlevsel bir kanal geliştirmesinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini yazdı.
"BÖLGESEL AKTÖR KONUMUNDA"
Ankara'nın Libya politikasında ortaya koyduğu yeni tabloya dikkat çeken George Koutsoumis, Türkiye'nin artık Libya'daki gelişmeleri tek bir merkez üzerinden takip eden değil, ülkenin farklı siyasi ve askeri aktörleriyle aynı anda temas kurabilen güçlü bir bölgesel aktör konumunda olduğunu belirtti.
"ANKARA ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR"
Türkiye'den Libya'ya yönelik gerçekleştirilen ziyaretlere özellikle dikkat çekilen anali haberde, Koutsoumis'in "Tüm bu ziyaretler Ankara'nın Libya'daki diplomatik hareket ve etki alanını genişlettiğini ortaya koydu. Türkiye, Trablus yönetimiyle ilişkilerini ve mevcut anlaşmalarını korurken aynı zamanda Bingazi'deki siyasi ve askeri aktörlerle de doğrudan iletişim kanalları oluşturuyor." dediği aktarıldı.
Yunan analist Koutsoumis, yıllardır Atina'nın lehine olması umulan unsurlardan birinin Ankara ile Kahire arasında anlaşmazlık olduğunu ancak son dönemde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin olumlu havada seyrettiğinin altını çizdi.
"TÜRKİYE YÜKSELİYOR, ATİNA'NIN TÜM HESAPLARI BOZULUYOR"
Türkiye'nin çevresindeki coğrafyalarda iletişimi sürekli açık tutuğuna dikkati çeken analist, "Türkiye'nin Bingazi'yle doğrudan temas kurması da bu tabloyu değiştirmeye başladı. Böylece Türkiye, Libya'nın hem batısında hem doğusunda iletişim kanallarını açık tutabilen bir konuma yükseliyor. Atina'nın tüm hesapları ise bozuluyor." dedi.
Ülkesinin üç temel önceliğinin olduğunu söyleyen Koutsoumis açıklamasında, "İlk sırada, Türkiye-Mısır ilişkilerinin seyrinden bağımsız olarak Kahire ile stratejik ilişkimizin korunması geliyor. İkinci öncelik, hem Trablus hem de Bingazi'deki Yunan varlığının güçlendirilmesi gerek. Üçüncü sırada ise Yunanistan-Libya sınır belirleme sürecinin hızlandırılması bulunuyor." ifadelerine yer verdi.
"YUNANİSTAN'I KUŞATAN YENİ ANKARA-BİNGAZİ-KAHİRE ÜÇGENİ"
Bölgedeki hareketliliğe ilişkin değerlendirmesinin son bölümünde Koutsoumis, Atina açısından dikkat çekici bir tablo çizdi. Yunan analist, Türkiye'nin bölgesel hamleleriyle şekillenen yeni denklem için "Yunanistan'ı kuşatan yeni Ankara-Bingazi-Kahire üçgeni" tanımlamasını yaptı.
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