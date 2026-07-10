Ankara'daki zirve yankılanmaya devam ediyor: Erdoğan'ın diplomatik zaferi
Ankara'daki zirve yankılanmaya devam ediyor: Erdoğan'ın diplomatik zaferi
Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi dünya basınında gündem olmayı sürdürürken, 'Türkiye kazandı.' manşetleri dikkat çekiyor. İngiliz Reuters, 'Trump'ın zirveye katılması Erdoğan'ın diplomatik başarısıdır.' diye yazdı.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:35
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 08:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başkent Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi, dünya medyasında geniş yer buldu. ABD'den Avrupa'ya birçok yayın kuruluşu, değişen küresel güvenlik dengelerinde Türkiye'nin kritik rolünü ve Başkan Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik ağırlığını manşetlerine taşıdı.
DİPLOMATİK ZAFER
Reuters Haber Ajansı, ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamında Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin Başkan Erdoğan adına diplomatik zafere dönüştüğünü yazdı. Haberde, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceğine işaret edildi. İki lider arasındaki olumlu diyaloğun zirve sonuna kadar artarak devam ettiğini yazan ajans, "Trump'ın F-35 programına ilişkin olumlu mesajları ve savunma yaptırımlarının kaldırılabileceğini söylemesi, Ankara açısından zirvenin en önemli diplomatik kazanımları arasında gösterildi" ifadelerine yer verdi. Haberde Trump'ın, İspanya'yla tüm ticareti durdurmak istediklerini söylemesi ve Grönland'ı ilhak tehditlerini yinelemesiyle zirvede gergin anlar yaşanmasına neden olmasına rağmen ABD Başkanı'nın son gün birlik mesajı vermesine dikkat çekildi.
'EN BÜYÜK JESTİ'
Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma ve F-35 savaş uçaklarını satma niyetini geniş bir analizle sayfalarına taşıdı. İngiliz Financial Times gazetesi ise Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 'güvenlik paktı'na dikkat çekerek bu ortaklığın Eurofighter savaş uçağı anlaşmasıyla pekişen güçlü ilişkileri daha da derinleştireceğini yazdı. Analizde, ABD'nin Avrupa güvenliğinden kademeli olarak çekilebileceği bir dönemde Londra'nın, bu stratejik boşluğu doldurabilecek en kritik aktör olarak Ankara'yı konumlandırdığı vurgulandı.
ANKARA AVANTAJLI
Amerikan medya kuruluşu Bloomberg'in kulislerine dayandırdığı haberinde de Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin ülkeyi "Avrupa'nın güvenlik açıklarını doldurmasına yardımcı olacak en avantajlı konuma" getirdiği ifade edildi. Haberde, ilk etapta 6 adet F-35 uçağının ABD'den teslim alınmasının, İsrail ve Yunanistan gibi diğer müttefikleri rahatsız etse de Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir jeopolitik kazanım olacağı belirtildi.
'TEK KAZANAN ERDOĞAN"
Politico'daki haberde, NATO Zirvesi'nin sonunda "tek bir net kazanan" bulunduğu belirtildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yerli savunma sanayisi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına" vurgu yapıldı. Associated Press (AP), Trump'ın zirve sonunda salonda "çok sevgi" ve "çok birlik" olduğunu söylediğini, daha sonra toplantıyı "büyük başarı" diye nitelediğini belirterek Türkiye açısından F-35 başlığının öne çıktığını yazdı.
İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları, Polonya'ya elektronik harp ve radar sistemleri sattığını, Portekiz'e lojistik gemiler, İspanya'ya da jet eğitim uçaklarını teslim edeceğini yazdı. Gazete, Türkiye'nin zirveyle birlikte Doğu ile Batı arasında köprü olma görevini pekiştirdiğini vurguladı.
'YÖNETMEYİ BİLEN ADAM'
Fransız Le Monde gazetesi haberinde Trump'ın, Erdoğan hakkındaki olumlu düşüncelerini "Ülkesini iyi yönetmeyi bilen güçlü bir adam" diyerek dile getirdiği aktarıldı. Azerbaycan Modern.az sitesi, Ankara Zirvesi'ni "son on yılın en kritik NATO toplantısı" olarak nitelendirdi. Yunan Ta Nea gazetesi, NATO'nun Ankara Zirvesi'nde ABD'nin stratejisinin ve tüm ülkelerin tavrının Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak nasıl kuvvetlendiğini gösterdiğini ifade etti. Kathimerini gazetesi ise zirvenin, Türkiye'ye sevgi yaklaşımıyla geçtiğini belirtti.
'BÖLGESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ'
İsrail'in Israel Hayom gazetesi, zirvenin Türkiye'nin bölgesel güç konumunu daha da pekiştirdiğini yazdı. İsrail The Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin F-35 teslimatında olumlu bir zemin yakalandığını aktarırken, Haaretz gazetesi, zirveden Türkiye'nin bazı kazanımlar ve taahhütler elde ettiğini belirtti.
'HARİKA 2 GÜN GEÇİRDİM'
Zirvenin verimli geçtiğini kaydeden Trump, Türkiye ile ilişkilerden övgüyle söz etti. "İki çok iyi gün geçirdik" diyen Trump, "Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çok iyi bir ortak oldular. Erdoğan harikaydı. NATO gerçekten uzun bir yol katetti. Toplantı birçok meseleyi çözdü" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray, Trump ve Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.
Trump, Ankara'dan ayrılırken Katar'ın hediye ettiği uçak yerine eski Air Force One'ı kullandı. Trump, yeni uçağına İngiltere'de bindi. ABD basını bu rotaya güvenliği gerekçe gösterdi.
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Ankara'daki zirve yankılanmaya devam ediyor: Erdoğan'ın diplomatik zaferi
Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi dünya basınında gündem olmayı sürdürürken, 'Türkiye kazandı.' manşetleri dikkat çekiyor. İngiliz Reuters, 'Trump'ın zirveye katılması Erdoğan'ın diplomatik başarısıdır.' diye yazdı.
Başkent Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi, dünya medyasında geniş yer buldu. ABD'den Avrupa'ya birçok yayın kuruluşu, değişen küresel güvenlik dengelerinde Türkiye'nin kritik rolünü ve Başkan Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik ağırlığını manşetlerine taşıdı.
DİPLOMATİK ZAFER
Reuters Haber Ajansı, ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamında Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin Başkan Erdoğan adına diplomatik zafere dönüştüğünü yazdı. Haberde, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceğine işaret edildi. İki lider arasındaki olumlu diyaloğun zirve sonuna kadar artarak devam ettiğini yazan ajans, "Trump'ın F-35 programına ilişkin olumlu mesajları ve savunma yaptırımlarının kaldırılabileceğini söylemesi, Ankara açısından zirvenin en önemli diplomatik kazanımları arasında gösterildi" ifadelerine yer verdi. Haberde Trump'ın, İspanya'yla tüm ticareti durdurmak istediklerini söylemesi ve Grönland'ı ilhak tehditlerini yinelemesiyle zirvede gergin anlar yaşanmasına neden olmasına rağmen ABD Başkanı'nın son gün birlik mesajı vermesine dikkat çekildi.
'EN BÜYÜK JESTİ'
Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma ve F-35 savaş uçaklarını satma niyetini geniş bir analizle sayfalarına taşıdı. İngiliz Financial Times gazetesi ise Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 'güvenlik paktı'na dikkat çekerek bu ortaklığın Eurofighter savaş uçağı anlaşmasıyla pekişen güçlü ilişkileri daha da derinleştireceğini yazdı. Analizde, ABD'nin Avrupa güvenliğinden kademeli olarak çekilebileceği bir dönemde Londra'nın, bu stratejik boşluğu doldurabilecek en kritik aktör olarak Ankara'yı konumlandırdığı vurgulandı.
ANKARA AVANTAJLI
Amerikan medya kuruluşu Bloomberg'in kulislerine dayandırdığı haberinde de Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin ülkeyi "Avrupa'nın güvenlik açıklarını doldurmasına yardımcı olacak en avantajlı konuma" getirdiği ifade edildi. Haberde, ilk etapta 6 adet F-35 uçağının ABD'den teslim alınmasının, İsrail ve Yunanistan gibi diğer müttefikleri rahatsız etse de Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir jeopolitik kazanım olacağı belirtildi.
'TEK KAZANAN ERDOĞAN"
Politico'daki haberde, NATO Zirvesi'nin sonunda "tek bir net kazanan" bulunduğu belirtildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yerli savunma sanayisi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına" vurgu yapıldı. Associated Press (AP), Trump'ın zirve sonunda salonda "çok sevgi" ve "çok birlik" olduğunu söylediğini, daha sonra toplantıyı "büyük başarı" diye nitelediğini belirterek Türkiye açısından F-35 başlığının öne çıktığını yazdı.
İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları, Polonya'ya elektronik harp ve radar sistemleri sattığını, Portekiz'e lojistik gemiler, İspanya'ya da jet eğitim uçaklarını teslim edeceğini yazdı. Gazete, Türkiye'nin zirveyle birlikte Doğu ile Batı arasında köprü olma görevini pekiştirdiğini vurguladı.
'YÖNETMEYİ BİLEN ADAM'
Fransız Le Monde gazetesi haberinde Trump'ın, Erdoğan hakkındaki olumlu düşüncelerini "Ülkesini iyi yönetmeyi bilen güçlü bir adam" diyerek dile getirdiği aktarıldı. Azerbaycan Modern.az sitesi, Ankara Zirvesi'ni "son on yılın en kritik NATO toplantısı" olarak nitelendirdi. Yunan Ta Nea gazetesi, NATO'nun Ankara Zirvesi'nde ABD'nin stratejisinin ve tüm ülkelerin tavrının Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak nasıl kuvvetlendiğini gösterdiğini ifade etti. Kathimerini gazetesi ise zirvenin, Türkiye'ye sevgi yaklaşımıyla geçtiğini belirtti.
'BÖLGESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ'
İsrail'in Israel Hayom gazetesi, zirvenin Türkiye'nin bölgesel güç konumunu daha da pekiştirdiğini yazdı. İsrail The Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin F-35 teslimatında olumlu bir zemin yakalandığını aktarırken, Haaretz gazetesi, zirveden Türkiye'nin bazı kazanımlar ve taahhütler elde ettiğini belirtti.
'HARİKA 2 GÜN GEÇİRDİM'
Zirvenin verimli geçtiğini kaydeden Trump, Türkiye ile ilişkilerden övgüyle söz etti. "İki çok iyi gün geçirdik" diyen Trump, "Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çok iyi bir ortak oldular. Erdoğan harikaydı. NATO gerçekten uzun bir yol katetti. Toplantı birçok meseleyi çözdü" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray, Trump ve Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.
Trump, Ankara'dan ayrılırken Katar'ın hediye ettiği uçak yerine eski Air Force One'ı kullandı. Trump, yeni uçağına İngiltere'de bindi. ABD basını bu rotaya güvenliği gerekçe gösterdi.
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