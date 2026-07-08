ABD ordusundan İran'a misilleme dalgası! Bilanço açıklandı
ABD ordusundan İran'a misilleme dalgası! Bilanço açıklandı
ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilen misilleme dalgasının tamamlandığı duyurarak, bu kapsamda İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:35
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 07:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ordusundan, İran'a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili detaylı açıklama geldi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına yanıt olarak İran'daki 80'i aşkın hedefin vurulduğunu ve misilleme dalgasının tamamlandığını duyurarak, "ABD güçleri, İran'ın uluslararası ticaret koridorundan geçen ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla, İran'ın hava savunma sistemlerini, komuta ve kontrol üslerini, kıyı radar tesislerini, gemisavar füze kapasitelerini ve Hürmüz Boğazı ile yakınlarında bulunan 60'tan fazla küçük İran İslam Devrim Muhafızları teknesini vurdu" açıklamasında bulundu.
İran'ın son olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen ve aralarında Marshall Adaları bandıralı "M/T Al Rekayyat", Suudi Arabistan bandıralı "M/T Wedyan" ve Liberya bandıralı "M/T Cyprus Prosperity"nin de bulunduğu 3 ticari gemiye saldırdığı belirtilerek, "İran güçlerinin bu haksız saldırganlığı ateşkesin açık ve tehlikeli bir ihlalidir ve seyrüsefer özgürlüğünü baltalamaktadır" ifadelerine yer verildi. CENTCOM'un, İran'ın ABD ile varılan anlaşmaya uymadığı durumlarda Tahran yönetiminden hesap sormak için teyakkuzda olmayı sürdürdüğü vurgulandı.
ABD İRAN'A YENİ MİSİLLEME SALDIRILARI DÜZENLEMİŞTİ
CENTCOM'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığı belirtilerek, bunlara misilleme olarak İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlendiği kaydedilmişti. Saldırıların hedefi ya da tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.21 Bahreyn ve Kuveyt, yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.
06.21 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini belirterek, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
05.29 ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilen misilleme dalgasının tamamlandığı duyurarak, bu kapsamda İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
03.11 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etme kararı ve İran'a yönelik saldırılarının varılan mutabakat zaptının ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, "ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesinin sonuçları konusunda ciddi bir uyarıda bulunan İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumaya yönelik her türlü önlemi kararlılıkla alacaktır" açıklamasında bulundu.
01.44 ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek, bunlara misilleme olarak İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
00.33 İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
00.21 İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
00.15 ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün satışına izin veren genel lisansın iptal edildiğini açıkladı. Kararın ardından açıklama yapan bir ABD'li yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ticari gemilere yönelik saldırıların sonuçları olacağını söyledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD ordusundan İran'a misilleme dalgası! Bilanço açıklandı
ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilen misilleme dalgasının tamamlandığı duyurarak, bu kapsamda İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
ABD ordusundan, İran'a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili detaylı açıklama geldi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına yanıt olarak İran'daki 80'i aşkın hedefin vurulduğunu ve misilleme dalgasının tamamlandığını duyurarak, "ABD güçleri, İran'ın uluslararası ticaret koridorundan geçen ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla, İran'ın hava savunma sistemlerini, komuta ve kontrol üslerini, kıyı radar tesislerini, gemisavar füze kapasitelerini ve Hürmüz Boğazı ile yakınlarında bulunan 60'tan fazla küçük İran İslam Devrim Muhafızları teknesini vurdu" açıklamasında bulundu.
CENTCOM: İRAN'IN HAKSIZ SALDIRGANLIĞI ATEŞKESİN İHLALİDİR
İran'ın son olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen ve aralarında Marshall Adaları bandıralı "M/T Al Rekayyat", Suudi Arabistan bandıralı "M/T Wedyan" ve Liberya bandıralı "M/T Cyprus Prosperity"nin de bulunduğu 3 ticari gemiye saldırdığı belirtilerek, "İran güçlerinin bu haksız saldırganlığı ateşkesin açık ve tehlikeli bir ihlalidir ve seyrüsefer özgürlüğünü baltalamaktadır" ifadelerine yer verildi. CENTCOM'un, İran'ın ABD ile varılan anlaşmaya uymadığı durumlarda Tahran yönetiminden hesap sormak için teyakkuzda olmayı sürdürdüğü vurgulandı.
ABD İRAN'A YENİ MİSİLLEME SALDIRILARI DÜZENLEMİŞTİ
CENTCOM'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığı belirtilerek, bunlara misilleme olarak İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlendiği kaydedilmişti. Saldırıların hedefi ya da tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.
07.21 Bahreyn ve Kuveyt, yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.
06.21 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini belirterek, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
05.29 ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilen misilleme dalgasının tamamlandığı duyurarak, bu kapsamda İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
03.11 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etme kararı ve İran'a yönelik saldırılarının varılan mutabakat zaptının ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, "ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesinin sonuçları konusunda ciddi bir uyarıda bulunan İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumaya yönelik her türlü önlemi kararlılıkla alacaktır" açıklamasında bulundu.
01.44 ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek, bunlara misilleme olarak İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
00.33 İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
00.21 İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
00.15 ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün satışına izin veren genel lisansın iptal edildiğini açıkladı. Kararın ardından açıklama yapan bir ABD'li yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ticari gemilere yönelik saldırıların sonuçları olacağını söyledi.
Çok Okunanlar