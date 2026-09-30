ABD ordusu, Irak'tan çekilme sürecini tamamladı

Irak'ı 2003 yılında işgal eden ABD ordusu, Irak'tan çekilme sürecini tamamladığını duyurdu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, 'ABD'nin çekilmesinden sonra oluşabilecek her türlü tehditle başa çıkmaya hazırız' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:13
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 14:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, çekilme sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Parnell, ABD ile Irak arasında Eylül 2024'te yapılan ortak açıklama ve "ABD'nin ulusal çıkarları" kapsamında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecini tamamladıklarını belirtti.
ABD'nin Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savunan Parnell, "Peşmerge ve Kuzey Irak'taki diğer güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Irak Güvenlik Güçlerinin, Irak'ın güvenliğini sağlamak ve DEAŞ kalıntılarını bastırmaya yönelik devam eden çabalara öncülük etmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Parnell, Pentagon'un Irak'a eğitim ve istihbarat desteği vermeyi sürdüreceğine işaret ederek, "Irak'ın egemenliğini ve bölgesel istikrarı zedeleyen DEAŞ kalıntıları ve İran yanlısı milisler de dahil olmak üzere, Irak'ın halen karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin birincil sorumluluk artık Irak hükümetine aittir." ifadesini kullandı.
ABD'nin terörle mücadeleye olan bağlılığını sürdürdüğünün altını çizen Parnell, "ABD, sınırlarını güvence altına alan, halkını koruyan ve iki ülke arasında daha derin ticari, diplomatik ve güvenlik işbirliğinin temelini oluşturan, güçlü ve egemen bir Irak'ı desteklemektedir." mesajını verdi.
- CENTCOM'DAN "ERBİS HAVA ÜSSÜ'NDEN ÇEKİLDİK" AÇIKLAMASI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) konuya ilişkin yapılan açıklamada da "CENTCOM, 30 Eylül'de Erbil Hava Üssü'nden ABD kuvvetleri ve teçhizatının düzenli bir şekilde çekilmesini tamamlayarak, Irak'taki 'Inherent Resolve' Operasyonu'nun sona erdiğini ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu çekilmenin ABD-Irak ikili savunma ilişkileri kapsamında planlı bir şekilde yapıldığı belirtilen açıklamada, Ürdün merkezli ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonlarının (CJTF-OIR) görevine devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı Brad Cooper, şunları kaydetti:
"Irak'ın güvenliğiyle ilgili birincil sorumluluğu Irak hükümetine ve cesur Irak halkına devredip geri çekilirken, bölgenin dört bir yanında konuşlanmış ABD ve Koalisyon güçleri, ortaya çıkabilecek her türlü DEAŞ tehdidine müdahale etmeye hazır olmaya devam edecek."
- ABD'NİN IRAK İŞGALİ
Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunuyordu. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi.
ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan askeri varlığı yıllarca süren yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona ererken, büyük bir insanlık trajedisi geride kaldı.
IRAK'TA SADR, ABD VE ULUSLARARASI KOALİSYONUN ÇEKİLMESİYLE "SİLAHLARIN DEVLET KONTROLÜNE ALINMASI ÇAĞRISI" YAPTI
Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Irak'ta ABD güçlerine karşı mücadele edenlere teşekkür ederken, liderliğindeki Mehdi Ordusu'nun da feshedilerek İmam Mehdi'nin Ensarları Vakfı'na dönüştürülmesi yönünde karar aldığını açıkladı.
ABD'den, Irak'ın işgali sırasında meydana gelen zararlara karşı tazminat ödemesini isteyen Sadr, tüm taraflara bu konuda hukuki şikayetlerde bulunmaları çağrısı yaptı.
Sadr, Washington yönetimine Irak'ın içişlerine müdahale etmeme uyarısında bulunarak, bunun aksi yönde bir tutumun iki ülke arasındaki ilişkilerin kesilmesine ve Irak'ın siyasi, ekonomik ve inanç açıdan zarar görmesine yol açabileceğini ifade etti.
Açıklamasında Sadr ayrıca ABD'den Irak hükümeti ve halkına karşı "diplomatik tutum" sergilemesi ve ülkenin egemenliğine müdahale etmemesini de talep etti.
Sadr, ABD ve uluslararası koalisyonun ülkeden çekilmesinin ardından silahların devletin kontrolüne alınması, mevcut siyasi liderlerin siyasetten çekilip yerlerini yeni politikacılara bırakmaları çağrısında bulundu.
IKBY: HER TÜRLÜ TEHDİTLE BAŞA ÇIKMAYA HAZIRIZ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bugünün ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'taki son günü olduğunu hatırlatan Barzani, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede, Irak'ın savunulmasında ve Peşmerge güçlerinin eğitilmesinde destek olmaları nedeniyle uluslararası koalisyona teşekkür etti.
Barzani, "Koalisyon güçlerinin misyonunun sona ermesi, bu dostlarımızla olan ilişkilerin sona ermesi anlamına gelmiyor. İlişkilerin niteliği başka bir alana kayıyor ve farklı bir biçim alıyor denebilir." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki bazı çevrelerin koalisyon güçlerinin çekilmesini IKBY için bir güvenlik açığı olarak görebileceğini belirterek, "Elbette terör tehdidi hala devam ediyor. Ancak sizi temin ederiz ki Irak güçlerinin kabiliyetleri eskisinden daha iyi durumda ve Peşmerge Gücü, bölgenin karşılaşabileceği her türlü saldırı veya tehditle başa çıkmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD ordusu, Irak'tan çekilme sürecini tamamladı
Irak'ı 2003 yılında işgal eden ABD ordusu, Irak'tan çekilme sürecini tamamladığını duyurdu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, 'ABD'nin çekilmesinden sonra oluşabilecek her türlü tehditle başa çıkmaya hazırız' dedi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, çekilme sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Parnell, ABD ile Irak arasında Eylül 2024'te yapılan ortak açıklama ve "ABD'nin ulusal çıkarları" kapsamında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecini tamamladıklarını belirtti.
ABD'nin Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savunan Parnell, "Peşmerge ve Kuzey Irak'taki diğer güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Irak Güvenlik Güçlerinin, Irak'ın güvenliğini sağlamak ve DEAŞ kalıntılarını bastırmaya yönelik devam eden çabalara öncülük etmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Parnell, Pentagon'un Irak'a eğitim ve istihbarat desteği vermeyi sürdüreceğine işaret ederek, "Irak'ın egemenliğini ve bölgesel istikrarı zedeleyen DEAŞ kalıntıları ve İran yanlısı milisler de dahil olmak üzere, Irak'ın halen karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin birincil sorumluluk artık Irak hükümetine aittir." ifadesini kullandı.
ABD'nin terörle mücadeleye olan bağlılığını sürdürdüğünün altını çizen Parnell, "ABD, sınırlarını güvence altına alan, halkını koruyan ve iki ülke arasında daha derin ticari, diplomatik ve güvenlik işbirliğinin temelini oluşturan, güçlü ve egemen bir Irak'ı desteklemektedir." mesajını verdi.
- CENTCOM'DAN "ERBİS HAVA ÜSSÜ'NDEN ÇEKİLDİK" AÇIKLAMASI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) konuya ilişkin yapılan açıklamada da "CENTCOM, 30 Eylül'de Erbil Hava Üssü'nden ABD kuvvetleri ve teçhizatının düzenli bir şekilde çekilmesini tamamlayarak, Irak'taki 'Inherent Resolve' Operasyonu'nun sona erdiğini ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu çekilmenin ABD-Irak ikili savunma ilişkileri kapsamında planlı bir şekilde yapıldığı belirtilen açıklamada, Ürdün merkezli ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonlarının (CJTF-OIR) görevine devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı Brad Cooper, şunları kaydetti:
- ABD'NİN IRAK İŞGALİ
Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunuyordu. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi.
ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan askeri varlığı yıllarca süren yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona ererken, büyük bir insanlık trajedisi geride kaldı.
IRAK'TA SADR, ABD VE ULUSLARARASI KOALİSYONUN ÇEKİLMESİYLE "SİLAHLARIN DEVLET KONTROLÜNE ALINMASI ÇAĞRISI" YAPTI
Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Irak'ta ABD güçlerine karşı mücadele edenlere teşekkür ederken, liderliğindeki Mehdi Ordusu'nun da feshedilerek İmam Mehdi'nin Ensarları Vakfı'na dönüştürülmesi yönünde karar aldığını açıkladı.
ABD'den, Irak'ın işgali sırasında meydana gelen zararlara karşı tazminat ödemesini isteyen Sadr, tüm taraflara bu konuda hukuki şikayetlerde bulunmaları çağrısı yaptı.
Sadr, Washington yönetimine Irak'ın içişlerine müdahale etmeme uyarısında bulunarak, bunun aksi yönde bir tutumun iki ülke arasındaki ilişkilerin kesilmesine ve Irak'ın siyasi, ekonomik ve inanç açıdan zarar görmesine yol açabileceğini ifade etti.
Açıklamasında Sadr ayrıca ABD'den Irak hükümeti ve halkına karşı "diplomatik tutum" sergilemesi ve ülkenin egemenliğine müdahale etmemesini de talep etti.
Sadr, ABD ve uluslararası koalisyonun ülkeden çekilmesinin ardından silahların devletin kontrolüne alınması, mevcut siyasi liderlerin siyasetten çekilip yerlerini yeni politikacılara bırakmaları çağrısında bulundu.
IKBY: HER TÜRLÜ TEHDİTLE BAŞA ÇIKMAYA HAZIRIZ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bugünün ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'taki son günü olduğunu hatırlatan Barzani, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede, Irak'ın savunulmasında ve Peşmerge güçlerinin eğitilmesinde destek olmaları nedeniyle uluslararası koalisyona teşekkür etti.
Barzani, "Koalisyon güçlerinin misyonunun sona ermesi, bu dostlarımızla olan ilişkilerin sona ermesi anlamına gelmiyor. İlişkilerin niteliği başka bir alana kayıyor ve farklı bir biçim alıyor denebilir." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki bazı çevrelerin koalisyon güçlerinin çekilmesini IKBY için bir güvenlik açığı olarak görebileceğini belirterek, "Elbette terör tehdidi hala devam ediyor. Ancak sizi temin ederiz ki Irak güçlerinin kabiliyetleri eskisinden daha iyi durumda ve Peşmerge Gücü, bölgenin karşılaşabileceği her türlü saldırı veya tehditle başa çıkmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.
Çok Okunanlar