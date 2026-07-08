ABD'li senatör Graham bu kez şaşırttı: F-35'ler Türkiye'nin hakkı
ABD'li senatör Graham bu kez şaşırttı: F-35'ler Türkiye'nin hakkı
Ankara'ya yönelik kısıtlamaları savunan ABD'li senatör Lindsey Graham bu kez Türkiye'ye F-35 satışına, 'Hak ettiği uçakları alacağı bir çözüm bulunacağına inanıyorum' sözleriyle destek verdi.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:02
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 09:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Geçmişte Türkiye'ye yönelik F-35 kısıtlamalarını hararetle savunan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ezber bozdu.
Türkiye Today'e konuşan Graham, daha önce F-35 jetlerinin Türkiye'ye verilmesine karşı mesafeli bir duruş sergilemesine rağmen, Ankara'daki yeni diplomatik iklimde yeşil ışık yaktı.
Söz konusu kararın ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını kabul eden Lindsey Graham, şunları kaydetti: Kongre'de bazı itirazlar ve dirençler kesinlikle olabilir. Türkiye'nin İsrail ile yürüttüğü gerilimli ilişkiler Kongre nezdinde bu sürece pek yardımcı olmuyor. Ancak, Türkiye'ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Türkiye muazzam bir müttefik, aynı zamanda NATO'nun sarsılmaz bir sütunu.
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ABD'li senatör Graham bu kez şaşırttı: F-35'ler Türkiye'nin hakkı
Ankara'ya yönelik kısıtlamaları savunan ABD'li senatör Lindsey Graham bu kez Türkiye'ye F-35 satışına, 'Hak ettiği uçakları alacağı bir çözüm bulunacağına inanıyorum' sözleriyle destek verdi.
Geçmişte Türkiye'ye yönelik F-35 kısıtlamalarını hararetle savunan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ezber bozdu.
Türkiye Today'e konuşan Graham, daha önce F-35 jetlerinin Türkiye'ye verilmesine karşı mesafeli bir duruş sergilemesine rağmen, Ankara'daki yeni diplomatik iklimde yeşil ışık yaktı.
Söz konusu kararın ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını kabul eden Lindsey Graham, şunları kaydetti: Kongre'de bazı itirazlar ve dirençler kesinlikle olabilir. Türkiye'nin İsrail ile yürüttüğü gerilimli ilişkiler Kongre nezdinde bu sürece pek yardımcı olmuyor. Ancak, Türkiye'ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Türkiye muazzam bir müttefik, aynı zamanda NATO'nun sarsılmaz bir sütunu.
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