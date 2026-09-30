ABD'de seçim öncesi Kanada gerilimi! Trump'ın danışmanı Navarro'dan dikkat çeken uyarı
ABD'de seçim öncesi Kanada gerilimi! Trump'ın danışmanı Navarro'dan dikkat çeken uyarı
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro,, Kanadalıların ABD'de yürüttüğünü söylediği lobicilik faaliyetlerine tepki göstererek kasım ayındaki ara seçimlere müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:12
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 10:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Politico sitesinin haberine göre, Washington'da bir ekonomi etkinliğine katılan Navarro, ticaret geriliminin sürdüğü Kanada'yı ara seçimlere karışmaması konusunda sert bir üslupla uyardı.
Navarro, Kanadalıların kasımdaki ara seçimlere müdahale etmesi durumunda Ottawa yönetiminin bunun "sonuçlarına katlanacağını" ifade ederek, ABD'de lobicilik yapmakla suçladığı Kanadalılara "Ülkeden defolun." dedi.
Ülkesindeki Kanada lobisine seslenen Navarro, "Bu ülkede lobicilik yaptınız ve geçmişte başarılı oldunuz. Bunu yapmaya devam edebileceğinizi zannediyorsunuz. Kanada'ya bir hatırlatma: Bunu yapamazsınız." ifadelerini kullandı.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.
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ABD'de seçim öncesi Kanada gerilimi! Trump'ın danışmanı Navarro'dan dikkat çeken uyarı
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro,, Kanadalıların ABD'de yürüttüğünü söylediği lobicilik faaliyetlerine tepki göstererek kasım ayındaki ara seçimlere müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.
Politico sitesinin haberine göre, Washington'da bir ekonomi etkinliğine katılan Navarro, ticaret geriliminin sürdüğü Kanada'yı ara seçimlere karışmaması konusunda sert bir üslupla uyardı.
Navarro, Kanadalıların kasımdaki ara seçimlere müdahale etmesi durumunda Ottawa yönetiminin bunun "sonuçlarına katlanacağını" ifade ederek, ABD'de lobicilik yapmakla suçladığı Kanadalılara "Ülkeden defolun." dedi.
Ülkesindeki Kanada lobisine seslenen Navarro, "Bu ülkede lobicilik yaptınız ve geçmişte başarılı oldunuz. Bunu yapmaya devam edebileceğinizi zannediyorsunuz. Kanada'ya bir hatırlatma: Bunu yapamazsınız." ifadelerini kullandı.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.
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