8 ülkenin dışişleri bakanları, İstanbul'daki toplantının ardından ortak bildiri yayımladı
8 ülkenin dışişleri bakanları, İstanbul'daki toplantının ardından ortak bildiri yayımladı
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan (R4 Grubu) ile Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeyi ve bu meselelerin güvenlik, ekonomi ile ticaret üzerindeki yansımalarını ele almayı amaçlayan diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıklarını vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 24.10.2026 12:18
Haber Güncellenme Tarihi: 24.10.2026 12:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
R4 Grubu ile Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları İstanbul'daki toplantının ardından ortak bildiri yayımladı.
8 ülkenin dışişleri bakanlarının İstanbul’da bir araya geldiği anımsatılan bildiride, bakanların; ABD/İsrail-İran çatışması, İsrail-Filistin ihtilafı ve müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm ihtiyacı, Husi milislerinin Suudi Arabistan Krallığı ve Yemen Hükümeti’ne yönelik menfur saldırıları, seyrüsefer güvenliği ve serbestisi ile Babülmendep ve Hürmüz boğazlarında ve Karadeniz’de tırmanan gerilim başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası önem taşıyan çeşitli konuları ele aldığı belirtildi.
Ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlar, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeyi ve bu meselelerin güvenlik, ekonomi ile ticaret üzerindeki yansımalarını ele almayı amaçlayan diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıklarını vurgulamışlardır.
Bakanlar, bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. İlgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, süregelen tüm çatışmalara müzakereler yoluyla kalıcı çözümler bulunmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir.
Bakanlar, çatışmaları önlemek ve bölgede barış ile istikrarı geliştirmek amacıyla bu formatta diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata varmışlardır."
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8 ülkenin dışişleri bakanları, İstanbul'daki toplantının ardından ortak bildiri yayımladı
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan (R4 Grubu) ile Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeyi ve bu meselelerin güvenlik, ekonomi ile ticaret üzerindeki yansımalarını ele almayı amaçlayan diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıklarını vurguladı.
R4 Grubu ile Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları İstanbul'daki toplantının ardından ortak bildiri yayımladı.
8 ülkenin dışişleri bakanlarının İstanbul’da bir araya geldiği anımsatılan bildiride, bakanların; ABD/İsrail-İran çatışması, İsrail-Filistin ihtilafı ve müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm ihtiyacı, Husi milislerinin Suudi Arabistan Krallığı ve Yemen Hükümeti’ne yönelik menfur saldırıları, seyrüsefer güvenliği ve serbestisi ile Babülmendep ve Hürmüz boğazlarında ve Karadeniz’de tırmanan gerilim başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası önem taşıyan çeşitli konuları ele aldığı belirtildi.
Ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlar, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeyi ve bu meselelerin güvenlik, ekonomi ile ticaret üzerindeki yansımalarını ele almayı amaçlayan diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıklarını vurgulamışlardır.
Bakanlar, bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. İlgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, süregelen tüm çatışmalara müzakereler yoluyla kalıcı çözümler bulunmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir.
Bakanlar, çatışmaları önlemek ve bölgede barış ile istikrarı geliştirmek amacıyla bu formatta diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata varmışlardır."
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