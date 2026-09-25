Türk dünyasının hava gücü sahnede! Türkiye ve kardeş ülkeleri hedefleri bir bir vurdu
Türk dünyasının hava gücü sahnede! Türkiye ve kardeş ülkeleri hedefleri bir bir vurdu
Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026' ortak askeri tatbikatında hava unsurları gövde gösterisi yaptı. Senaryo gereği farklı irtifalarda zorlu manevralar icra eden hava araçları; temsilî düşmanın hava hedeflerini, radar ve hava savunma füze sistemlerini, askeri araçlarını ve terörist mevzilerini tam isabetle vurdu.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 13:48
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 13:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında hava araçları, belirlenen güzergahlarda farklı irtifalarda ustalıkla manevralar gerçekleştirdi.
Hava araçları, senaryo gereği temsili düşmanın hava hedeflerini, radar ve hava savunma füze sistemlerini, askeri araçlarını ve teröristlerin karadaki mevzilerini vurdu.
Tatbikatın amacının pilotların pratik becerilerini geliştirmek, hava araçlarının personelle koordineli faaliyet göstermesini sağlamak ve tatbikatta belirlenen görevlerin zorlu hava ve arazi koşullarında yerine getirilmesine yönelik kabiliyetlerini değerlendirmek olduğu bildirildi.
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Türk dünyasının hava gücü sahnede! Türkiye ve kardeş ülkeleri hedefleri bir bir vurdu
Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026' ortak askeri tatbikatında hava unsurları gövde gösterisi yaptı. Senaryo gereği farklı irtifalarda zorlu manevralar icra eden hava araçları; temsilî düşmanın hava hedeflerini, radar ve hava savunma füze sistemlerini, askeri araçlarını ve terörist mevzilerini tam isabetle vurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında hava araçları, belirlenen güzergahlarda farklı irtifalarda ustalıkla manevralar gerçekleştirdi.
Hava araçları, senaryo gereği temsili düşmanın hava hedeflerini, radar ve hava savunma füze sistemlerini, askeri araçlarını ve teröristlerin karadaki mevzilerini vurdu.
Tatbikatın amacının pilotların pratik becerilerini geliştirmek, hava araçlarının personelle koordineli faaliyet göstermesini sağlamak ve tatbikatta belirlenen görevlerin zorlu hava ve arazi koşullarında yerine getirilmesine yönelik kabiliyetlerini değerlendirmek olduğu bildirildi.
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