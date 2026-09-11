TÜBİTAK BİGG Yatırım Programı 2026 yılı 2. çağrısı açıldı
TÜBİTAK BİGG Yatırım Programı 2026 yılı 2. çağrısı açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BİGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısını başlattıklarını belirterek, girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:21
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 12:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
BİGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısını başlattıkları bilgisini veren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:
"TÜBİTAK, BİGG Yatırım Programı ile girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemeye devam ediyor. Çağrı kapsamında mükemmeliyet mührü alan girişimler yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin lira yatırım alabilecek. Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."
Kacır, program için son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu ve programa ilişkin detaylara "https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkiyenin-ilk-yatirim-tabanli-girisimcilik-destek-programi-olan-bigg-yatirim-programinin-2026-2-cagrisi-acildi" internet adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.
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TÜBİTAK BİGG Yatırım Programı 2026 yılı 2. çağrısı açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BİGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısını başlattıklarını belirterek, girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.
Bakan Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
BİGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısını başlattıkları bilgisini veren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:
"TÜBİTAK, BİGG Yatırım Programı ile girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemeye devam ediyor. Çağrı kapsamında mükemmeliyet mührü alan girişimler yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin lira yatırım alabilecek. Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."
Kacır, program için son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu ve programa ilişkin detaylara "https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkiyenin-ilk-yatirim-tabanli-girisimcilik-destek-programi-olan-bigg-yatirim-programinin-2026-2-cagrisi-acildi" internet adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.
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