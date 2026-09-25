Suudi ordusuna Baykar diploması! AKINCI TİHA için özel eğitim aldılar
Suudi ordusuna Baykar diploması! AKINCI TİHA için özel eğitim aldılar
Baykar, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki 15 pilot ile 15 mekanik ve elektronik teknisyeninin Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olduğunu duyurdu. 2023 yılında imzalanan Bayraktar AKINCI TİHA ihracat ve iş birliği sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle birlikte, Suudi Arabistan ordusunun envanterine girecek TİHA'lar için teknik destek, lojistik ve eğitim süreçlerinin aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 13:47
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 13:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Baykar, söz konusu eğitim faaliyetine ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Suudi Arabistan Krallığı Deniz Kuvvetlerinden 15 pilot ile 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyer, Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldular. Kursiyerlerimizi tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.
Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında 2023'te Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzalanmıştı.
Bu kapsamda, Bayraktar AKINCI TİHA'lar Suudi Arabistan Ordusunun envanterine girecek. Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.
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Suudi ordusuna Baykar diploması! AKINCI TİHA için özel eğitim aldılar
Baykar, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki 15 pilot ile 15 mekanik ve elektronik teknisyeninin Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olduğunu duyurdu. 2023 yılında imzalanan Bayraktar AKINCI TİHA ihracat ve iş birliği sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle birlikte, Suudi Arabistan ordusunun envanterine girecek TİHA'lar için teknik destek, lojistik ve eğitim süreçlerinin aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.
Baykar, söz konusu eğitim faaliyetine ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Suudi Arabistan Krallığı Deniz Kuvvetlerinden 15 pilot ile 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyer, Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldular. Kursiyerlerimizi tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.
Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında 2023'te Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzalanmıştı.
Bu kapsamda, Bayraktar AKINCI TİHA'lar Suudi Arabistan Ordusunun envanterine girecek. Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.
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