SMS dolandırıcılığına BTK engeli!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı sonrası BTK ile ortak hazırlanan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenleme ile kısa mesaj ve yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılıklar çeşitli tedbirler kullanılarak engellenecek.
Vatandaşın güvenliği için her türlü adım atılıyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 22:07
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 22:08
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bu kapsamda kısa mesaj ve yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara karşı yeni bir hamle yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı sonrası harekete geçildi.
'BTK İLE BİR DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ' DEMİŞTİ
Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz.
İnşallah bunları asgari düzeye indirmiş olacağız. Gönderilen toplu mesajların nereden gönderildiği ile ilgili zaten bir süreç başlatmıştık.
Yani onu belli bir disiplin içinde önümüzdeki süreçte kontrol edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
BUGÜN İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "İşletmeciler veya adına işlem yapanlar tarafından gerçekleştirilen istenmeyen aramaların önlenmesine yönelik tedbirleri" hayata geçirdi.
Düzenlemede ana hedef iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının engellenmesi olarak öne çıkıyor.
MESAJLARIN ABONELERE ULAŞMASI DOĞRUDAN ENGELLENECEK
Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenecek.
Yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek.
ELEKTRONİK İMZA ZORUNLULUĞU
Ayrıca SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı ara yüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak.
DOLANDIRICILIK İLE SIKI MÜCADELE
Düzenleme kapsamında ayrıca elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da artık yasak.
Yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret vererek bu dolandırıcılık yöntemini kullanıyordu.
SMS dolandırıcılığına BTK engeli!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı sonrası BTK ile ortak hazırlanan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenleme ile kısa mesaj ve yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılıklar çeşitli tedbirler kullanılarak engellenecek. Vatandaşın güvenliği için her türlü adım atılıyor.
