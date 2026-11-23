Rum ekonomistten dikkat çeken itiraf: Türkiye ile rekabet edemeyiz
Rum ekonomistten dikkat çeken itiraf: Türkiye ile rekabet edemeyiz
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin savunma harcamalarını artırma planı tartışma yarattı. Rum ekonomist Yorgos Kumullis, milyarlarca avroluk silahlanma bütçesine ve İsrail'den alınan Barak MX hava savunma sistemine rağmen Türkiye ile askeri açıdan rekabet etmenin mümkün olmadığını savundu.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 11:39
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 11:39
Kaynak:
AA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) savunma harcamalarını artırma planı tartışma konusu oldu. Rum ekonomist Yorgos Kumullis, milyarlarca avroluk bütçe ve İsrail'den alınan Barak MX hava savunma sistemine rağmen Türkiye ile askeri güç bakımından rekabet edilemeyeceğini savunarak silahlanma harcamalarının güç dengesini değiştirmeyeceğini ifade etti.
Kumullis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı'nın 2027 yılı savunma bütçesinin 680 milyon avroya çıkarıldığını duyurduğunu hatırlattı. Avrupa Birliği'nin (AB) SAFE programı kapsamında GKRY'ye 1,2 milyar avroluk finansman sağlanmasını da değerlendiren Kumullis, söz konusu kaynağın kredi niteliğinde olduğunu belirtti.
SAFE programı kapsamında sunulan finansmanın uygun faizli bir kredi olduğunu vurgulayan Kumullis, borcun geri ödemesinin vergi gelirleriyle yapılacağına işaret etti.
"SAVUNMAYA MİLYARLARCA DOLAR HARCAMAK BOŞUNA"
GKRY'nin nüfusu ve ekonomik kapasitesi bakımından Türkiye ile askeri alanda rekabet edemeyeceğini savunan Kumullis, savunma harcamalarına milyarlarca avro ayrılmasının dahi mevcut güç dengesini değiştirmeyeceğini ifade etti.
BARAK MX ALIMI SİLAHLANMA YARIŞINI HIZLANDIRABİLİR
GKRY'nin İsrail'den tedarik ettiği Barak MX hava savunma sistemine de değinen Kumullis, sistemin ülkenin savunma kapasitesini güçlendirebileceğini ancak Türkiye ile arasındaki genel askeri güç dengesini değiştirmeyeceğini belirtti.
"TÜRKİYE İLE REKABET EDEMEYİZ"
Kumullis, söz konusu tedarikin karşı hamleleri beraberinde getirebileceği ve bölgede yeni bir silahlanma sürecini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Böyle bir gelişmenin GKRY'nin güvenlik endişelerini daha da artırabileceğini kaydetti.
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Rum ekonomistten dikkat çeken itiraf: Türkiye ile rekabet edemeyiz
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin savunma harcamalarını artırma planı tartışma yarattı. Rum ekonomist Yorgos Kumullis, milyarlarca avroluk silahlanma bütçesine ve İsrail'den alınan Barak MX hava savunma sistemine rağmen Türkiye ile askeri açıdan rekabet etmenin mümkün olmadığını savundu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) savunma harcamalarını artırma planı tartışma konusu oldu. Rum ekonomist Yorgos Kumullis, milyarlarca avroluk bütçe ve İsrail'den alınan Barak MX hava savunma sistemine rağmen Türkiye ile askeri güç bakımından rekabet edilemeyeceğini savunarak silahlanma harcamalarının güç dengesini değiştirmeyeceğini ifade etti.
Kumullis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı'nın 2027 yılı savunma bütçesinin 680 milyon avroya çıkarıldığını duyurduğunu hatırlattı. Avrupa Birliği'nin (AB) SAFE programı kapsamında GKRY'ye 1,2 milyar avroluk finansman sağlanmasını da değerlendiren Kumullis, söz konusu kaynağın kredi niteliğinde olduğunu belirtti.
KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ VERGİ GELİRLERİNDEN KARŞILANACAK
SAFE programı kapsamında sunulan finansmanın uygun faizli bir kredi olduğunu vurgulayan Kumullis, borcun geri ödemesinin vergi gelirleriyle yapılacağına işaret etti.
"SAVUNMAYA MİLYARLARCA DOLAR HARCAMAK BOŞUNA"
GKRY'nin nüfusu ve ekonomik kapasitesi bakımından Türkiye ile askeri alanda rekabet edemeyeceğini savunan Kumullis, savunma harcamalarına milyarlarca avro ayrılmasının dahi mevcut güç dengesini değiştirmeyeceğini ifade etti.
BARAK MX ALIMI SİLAHLANMA YARIŞINI HIZLANDIRABİLİR
GKRY'nin İsrail'den tedarik ettiği Barak MX hava savunma sistemine de değinen Kumullis, sistemin ülkenin savunma kapasitesini güçlendirebileceğini ancak Türkiye ile arasındaki genel askeri güç dengesini değiştirmeyeceğini belirtti.
"TÜRKİYE İLE REKABET EDEMEYİZ"
Kumullis, söz konusu tedarikin karşı hamleleri beraberinde getirebileceği ve bölgede yeni bir silahlanma sürecini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Böyle bir gelişmenin GKRY'nin güvenlik endişelerini daha da artırabileceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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