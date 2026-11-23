Pentagon'un açıkladığı belgeler dikkat çekti! UFO sırları için yerin altında özel sığınak
Pentagon'un açıkladığı belgeler dikkat çekti! UFO sırları için yerin altında özel sığınak
Pentagon'un gizliliğini kaldırdığı 43 yeni UFO dosyasında, olası 'egzotik materyal ve dokuların' korunması amacıyla Las Vegas'ta zırhlı bir yeraltı sığınağı tasarlandığına ilişkin bilgiler ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 11:37
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 11:38
Kaynak:
AA
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan anormal olaylara (UAP) ilişkin 43 yeni dosyayı kamuoyuna açtı. 538 sayfalık arşivde en dikkat çeken ayrıntı, olası biyolojik örnekler için tasarlanan gizli yeraltı sığınağı planı oldu. Belgelerdeki Temmuz 2009 tarihli rapora göre, Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) adına çalışan Bigelow Aerospace (BAASS) şirketi, farklı ülkelerden elde edilebilecek 'egzotik materyal ve dokuları' saklamak için Las Vegas'ta yüksek güvenlikli tesis tasarladı.
ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILDI
Yaklaşık 465 metrekare büyüklüğünde ve 6 metre derinlikte planlanan sığınağın, 91 santimetre kalınlığında duvarlara, ağır çelik kapılara ve kamufle edilmiş yer üstü yapılarına sahip olması öngörüldü. Ancak sığınağın gerçekten inşa edildiğini gösteren herhangi bir kayıt bulunmuyor. Pentagon'un daha sonra yayımladığı BAASS raporlarında da bu tesisten söz edilmiyor. Pentagon'un ilgili araştırma programı 2012'de sona ererken, Bigelow Aerospace şirketi 2020'de bütün çalışanlarını işten çıkardı.
84 SANİYEDE 62 KİLOMETRE
Pentagon'un yeni UFO arşivinde, 2023'te sivil hava gözetleme radarlarının kaydettiği sekiz sıra dışı tespit dikkat çekti. Yaklaşık 16,8 ila 21,3 kilometre yükseklikte ve 84 saniyelik sürede gerçekleşen kayıtların tek bir nesneye ait olması durumunda, cismin 62 kilometre yer değiştirdiği ve yatay hızının saatte en az 2 bin 655 kilometreye ulaştığı hesaplandı. Ancak tüm tespitlerin aynı nesneden kaynaklandığını kanıtlamaya yetmediği ve doğrulanmış bir UFO performansı sayılamayacağı vurgulandı.
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Pentagon'un açıkladığı belgeler dikkat çekti! UFO sırları için yerin altında özel sığınak
Pentagon'un gizliliğini kaldırdığı 43 yeni UFO dosyasında, olası 'egzotik materyal ve dokuların' korunması amacıyla Las Vegas'ta zırhlı bir yeraltı sığınağı tasarlandığına ilişkin bilgiler ortaya çıktı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan anormal olaylara (UAP) ilişkin 43 yeni dosyayı kamuoyuna açtı. 538 sayfalık arşivde en dikkat çeken ayrıntı, olası biyolojik örnekler için tasarlanan gizli yeraltı sığınağı planı oldu. Belgelerdeki Temmuz 2009 tarihli rapora göre, Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) adına çalışan Bigelow Aerospace (BAASS) şirketi, farklı ülkelerden elde edilebilecek 'egzotik materyal ve dokuları' saklamak için Las Vegas'ta yüksek güvenlikli tesis tasarladı.
ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILDI
Yaklaşık 465 metrekare büyüklüğünde ve 6 metre derinlikte planlanan sığınağın, 91 santimetre kalınlığında duvarlara, ağır çelik kapılara ve kamufle edilmiş yer üstü yapılarına sahip olması öngörüldü. Ancak sığınağın gerçekten inşa edildiğini gösteren herhangi bir kayıt bulunmuyor. Pentagon'un daha sonra yayımladığı BAASS raporlarında da bu tesisten söz edilmiyor. Pentagon'un ilgili araştırma programı 2012'de sona ererken, Bigelow Aerospace şirketi 2020'de bütün çalışanlarını işten çıkardı.
84 SANİYEDE 62 KİLOMETRE
Pentagon'un yeni UFO arşivinde, 2023'te sivil hava gözetleme radarlarının kaydettiği sekiz sıra dışı tespit dikkat çekti. Yaklaşık 16,8 ila 21,3 kilometre yükseklikte ve 84 saniyelik sürede gerçekleşen kayıtların tek bir nesneye ait olması durumunda, cismin 62 kilometre yer değiştirdiği ve yatay hızının saatte en az 2 bin 655 kilometreye ulaştığı hesaplandı. Ancak tüm tespitlerin aynı nesneden kaynaklandığını kanıtlamaya yetmediği ve doğrulanmış bir UFO performansı sayılamayacağı vurgulandı.
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
Kaynak: AA
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