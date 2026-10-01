Mehmetçiğin hava gücüne dev takviye! İlk C-130J'ler için tarih belli oldu
Mehmetçiğin hava gücüne dev takviye! İlk C-130J'ler için tarih belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere ile imzalanan 12 uçaklık C-130J anlaşması kapsamında ilk uçakların Aralık'ta teslim edileceğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 13:19
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 13:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında envantere yeni eklenen silah sistemleri ile küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
C130-J'LER YOLA ÇIKIYOR
Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan C-130J tedarikine ilişkin anlaşmayı imzaladığı açıklandı.
MSB, Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşmanın iki ülke arasında imzalandığını belirterek, belirlenen takvim doğrultusunda Birleşik Krallık'ta devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak Türkiye'ye getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.
İlk 2 uçağın Aralık ayında teslim alınmasının planlandığı kaydedildi.
Personelin eğitim faaliyetlerinin de eş zamanlı sürdüğü belirtilirken, 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimlerinin ABD'de, 29 bakım personelinin eğitimlerinin ise Birleşik Krallık'ta planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği aktarıldı.
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Mehmetçiğin hava gücüne dev takviye! İlk C-130J'ler için tarih belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere ile imzalanan 12 uçaklık C-130J anlaşması kapsamında ilk uçakların Aralık'ta teslim edileceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında envantere yeni eklenen silah sistemleri ile küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
C130-J'LER YOLA ÇIKIYOR
Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan C-130J tedarikine ilişkin anlaşmayı imzaladığı açıklandı.
MSB, Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşmanın iki ülke arasında imzalandığını belirterek, belirlenen takvim doğrultusunda Birleşik Krallık'ta devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak Türkiye'ye getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.
İlk 2 uçağın Aralık ayında teslim alınmasının planlandığı kaydedildi.
Personelin eğitim faaliyetlerinin de eş zamanlı sürdüğü belirtilirken, 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimlerinin ABD'de, 29 bakım personelinin eğitimlerinin ise Birleşik Krallık'ta planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği aktarıldı.
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