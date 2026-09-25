Mavi Vatan'ın otonom gözü iş başında! DERİNGÖZ Fırat'ın derinliklerine indi
Mavi Vatan'ın otonom gözü iş başında! DERİNGÖZ Fırat'ın derinliklerine indi
ASELSAN tarafından geliştirilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Fırat Nehri'nde keşif ve gözetleme görevinde bulundu. Sular altında kalan tarihi yerleşim izlerini ve su altı topografyasını yüksek çözünürlüklü sensör ve kameralarıyla tarayan DERİNGÖZ, kadim toprakların gizli kalmış tarihini gün yüzüne çıkardı.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 15:15
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 15:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kadim toprakların can suyu olarak nitelendirilen Fırat Nehri'nde görevlendirilen DERİNGÖZ, bölgenin sular altında kalan tarihi ve doğal dokusunu inceledi.
Nehrin derinliklerine uzanan keşif görevinde, Halfeti'nin tarihi hafızasına ve doğal yapısına DERİNGÖZ'ün kamerası ve sensörleri üzerinden tanıklık edildi. Araç, sular altında kalan eski yerleşim izlerini ve bölgenin su altı topografyasını tarayarak görüntüledi.
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından keşif faaliyetine ilişkin video paylaşıldı. Operatör kontrolünde su altında ve su üstünde ilerleyen araca ait görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "ASELSAN DERİNGÖZ, kadim toprakların can suyu Fırat'ta, Halfeti'yi keşfediyor. Şanlıurfa Halfeti'nin eşsiz güzelliklerine ve suyun altında kalan izlere DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı ile tanıklık ettik." ifadelerine yer verildi.
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Mavi Vatan'ın otonom gözü iş başında! DERİNGÖZ Fırat'ın derinliklerine indi
ASELSAN tarafından geliştirilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Fırat Nehri'nde keşif ve gözetleme görevinde bulundu. Sular altında kalan tarihi yerleşim izlerini ve su altı topografyasını yüksek çözünürlüklü sensör ve kameralarıyla tarayan DERİNGÖZ, kadim toprakların gizli kalmış tarihini gün yüzüne çıkardı.
Kadim toprakların can suyu olarak nitelendirilen Fırat Nehri'nde görevlendirilen DERİNGÖZ, bölgenin sular altında kalan tarihi ve doğal dokusunu inceledi.
Nehrin derinliklerine uzanan keşif görevinde, Halfeti'nin tarihi hafızasına ve doğal yapısına DERİNGÖZ'ün kamerası ve sensörleri üzerinden tanıklık edildi. Araç, sular altında kalan eski yerleşim izlerini ve bölgenin su altı topografyasını tarayarak görüntüledi.
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından keşif faaliyetine ilişkin video paylaşıldı. Operatör kontrolünde su altında ve su üstünde ilerleyen araca ait görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "ASELSAN DERİNGÖZ, kadim toprakların can suyu Fırat'ta, Halfeti'yi keşfediyor. Şanlıurfa Halfeti'nin eşsiz güzelliklerine ve suyun altında kalan izlere DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı ile tanıklık ettik." ifadelerine yer verildi.
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