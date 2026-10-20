Kıyasıya pazarlık resmen sonuç verdi: 15 adet F-35 savaş uçağı geliyor
Kıyasıya pazarlık resmen sonuç verdi: 15 adet F-35 savaş uçağı geliyor
Birçok ülke, dünyada şu zamanlarda gerilimlerin tırmandığı dönemde savaş uçağı envanterini yenilemek için yoğun mesai harcıyor. ABD'nin dünyada süper güç olarak gösterilen F-35 savaş uçakları için de son dakika gelişmesi yaşandı. Asya ülkesi, 15 adet F-35 savaş uçağı için kesenin ağzını açtı.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:56
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 09:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Asya basınında yer alan iddiaya göre, Malezya'nın hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla ABD'den 15 adet F-35 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Beşinci nesil teknolojisi ve düşük radar görünürlüğüyle öne çıkan F-35 savaş uçağı, olası tedarik iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Malezya'nın F-35 savaş uçağı envanterine katması halinde Güneydoğu Asya'daki hava gücü dengelerinin nasıl etkileneceği merak konusu oldu.
MALEZYA'NIN HEDEFİNDE F-35 SAVAŞ UÇAĞI MI VAR?
Güneydoğu Asya'da ülkeler hava kuvvetlerini modernize etmek için yeni nesil savaş uçaklarına yönelirken, Malezya'nın ABD yapımı F-35 savaş uçağı ile ilgilendiği iddia edildi. Asya basınında yer alan habere göre, Kuala Lumpur yönetiminin 15 adet F-35 savaş uçağı satın alma seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.
Malezya, mevcut hava kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini artırmak ve yaşlanan platformlarını yenilemek amacıyla farklı tedarik seçenekleri üzerinde çalışıyor. Ülkenin savaş uçağı filosunda Rus yapımı Su-30MKM ve ABD yapımı F/A-18D Hornet gibi farklı platformlar bulunuyor.
F-35 savaş uçağı gibi beşinci nesil bir platformun gündeme gelmesi, Malezya'nın savunma tedarikinde önemli bir değişiklik anlamına gelebilir. Ancak 15 adet F-35 savaş uçağı satın alınacağına ilişkin iddia henüz resmi olarak doğrulanmış değil.
F-35 SAVAŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?
ABD'li Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35 Lightning II, beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olarak biliniyor. F-35 savaş uçağı, düşük radar görünürlüğü, gelişmiş sensörleri ve farklı görev türlerini yerine getirebilme kabiliyetiyle öne çıkıyor.
F-35 savaş uçağının dikkat çeken özellikleri şöyle sıralanıyor:
Düşük radar görünürlüğü: F-35 savaş uçağı, radar tarafından tespit edilme olasılığını azaltmayı amaçlayan özel bir tasarıma sahip.
Gelişmiş sensörler: Uçak, farklı sensörlerden elde edilen bilgileri bir araya getirerek pilotun çevresindeki tehditleri daha iyi değerlendirmesini sağlıyor.
Elektronik harp kabiliyeti: Gelişmiş elektronik sistemleri sayesinde tehditlerin tespiti ve değerlendirilmesine katkıda bulunuyor.
Çok rollü görev yeteneği: F-35 savaş uçağı, hava-hava ve hava-yer görevlerinin yanı sıra istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde de kullanılabiliyor.
Ağ merkezli harekat: Uçak, diğer hava ve kara unsurlarıyla bilgi paylaşımını destekleyen sistemlerle donatılıyor.
F-35 savaş uçağının bu kabiliyetleri, onu modern hava kuvvetleri için öne çıkan platformlardan biri haline getiriyor. Bununla birlikte, uçağın operasyonel etkinliği eğitim, lojistik, mühimmat ve diğer sistemlerle entegrasyon gibi unsurlara da bağlı.
15 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞI MALEZYA'YA NE KAZANDIRABİLİR?
Malezya'nın 15 adet F-35 savaş uçağı satın alması halinde, ülkenin hava kuvvetlerinde önemli bir modernizasyon süreci gündeme gelebilir. Beşinci nesil savaş uçağı kullanımı, yalnızca yeni platformların envantere katılmasıyla sınırlı kalmıyor; bakım altyapısı, pilot eğitimi, teknik personel, mühimmat ve yazılım desteği gibi alanlarda da kapsamlı yatırımlar gerektiriyor.
F-35 savaş uçağı, düşük radar görünürlüğü ve gelişmiş durumsal farkındalık özellikleriyle hava operasyonlarında önemli avantajlar sağlayabilir. Malezya'nın böyle bir platforma yönelmesi, Güney Çin Denizi çevresindeki güvenlik ortamında hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini artırma arayışıyla ilişkilendirilebilir.
Ancak 15 adet F-35 savaş uçağı alımının maliyeti, teslimat takvimi ve olası konfigürasyonu hakkında doğrulanmış ayrıntılar bulunmuyor. Ayrıca ABD'nin olası bir satış için gerekli ihracat izinlerini vermesi ve iki ülkenin tedarik koşullarında anlaşması gerekiyor.
MALEZYA SAVAŞ UÇAĞI FİLOSUNU YENİLİYOR
Malezya'nın hava kuvvetlerini modernize etme çabaları, yalnızca F-35 savaş uçağı iddiasından ibaret değil. Ülke, farklı platformlar ve savunma sistemleri üzerinden mevcut askeri kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.
Malezya'nın Su-30MKM filosu için modernizasyon seçeneklerini değerlendirmesi ve Güney Kore yapımı FA-50 hafif savaş uçaklarını tedarik etmesi, bu sürecin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.
F-35 savaş uçağı ise daha yüksek maliyetli ve ileri teknoloji gerektiren bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Böyle bir tedarik kararı, Malezya'nın mevcut platformlarıyla yeni uçaklar arasında nasıl bir görev dağılımı oluşturacağı sorusunu da beraberinde getirebilir.
ABD'DEN F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALIMI KESİNLEŞTİ Mİ?
Asya basınında yer alan 15 uçaklık tedarik iddiasına rağmen, Malezya'nın F-35 savaş uçağı satın almak için resmî bir anlaşma yaptığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
ABD'nin beşinci nesil savaş uçağı ihracatında siyasi ve teknik değerlendirmeler yapması, olası tedarik süreçlerinin uzun sürebilmesine neden olabiliyor. F-35 savaş uçağı için bakım, lojistik, eğitim ve operasyonel entegrasyon koşulları da alıcı ülkelerin kararlarında önemli rol oynuyor.
Sonuç olarak, Malezya'nın 15 adet F-35 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği iddiası dikkat çekse de bu aşamada kesinleşmiş bir alımdan söz etmek mümkün değil. Malezya yönetiminden veya ABD makamlarından gelecek olası açıklamalar, F-35 savaş uçağı iddiasının gerçekliğini ve ülkenin gelecek dönem savunma planlarını netleştirebilir.
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Kıyasıya pazarlık resmen sonuç verdi: 15 adet F-35 savaş uçağı geliyor
Birçok ülke, dünyada şu zamanlarda gerilimlerin tırmandığı dönemde savaş uçağı envanterini yenilemek için yoğun mesai harcıyor. ABD'nin dünyada süper güç olarak gösterilen F-35 savaş uçakları için de son dakika gelişmesi yaşandı. Asya ülkesi, 15 adet F-35 savaş uçağı için kesenin ağzını açtı.
Asya basınında yer alan iddiaya göre, Malezya'nın hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla ABD'den 15 adet F-35 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Beşinci nesil teknolojisi ve düşük radar görünürlüğüyle öne çıkan F-35 savaş uçağı, olası tedarik iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Malezya'nın F-35 savaş uçağı envanterine katması halinde Güneydoğu Asya'daki hava gücü dengelerinin nasıl etkileneceği merak konusu oldu.
MALEZYA'NIN HEDEFİNDE F-35 SAVAŞ UÇAĞI MI VAR?
Güneydoğu Asya'da ülkeler hava kuvvetlerini modernize etmek için yeni nesil savaş uçaklarına yönelirken, Malezya'nın ABD yapımı F-35 savaş uçağı ile ilgilendiği iddia edildi. Asya basınında yer alan habere göre, Kuala Lumpur yönetiminin 15 adet F-35 savaş uçağı satın alma seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.
Malezya, mevcut hava kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini artırmak ve yaşlanan platformlarını yenilemek amacıyla farklı tedarik seçenekleri üzerinde çalışıyor. Ülkenin savaş uçağı filosunda Rus yapımı Su-30MKM ve ABD yapımı F/A-18D Hornet gibi farklı platformlar bulunuyor.
F-35 savaş uçağı gibi beşinci nesil bir platformun gündeme gelmesi, Malezya'nın savunma tedarikinde önemli bir değişiklik anlamına gelebilir. Ancak 15 adet F-35 savaş uçağı satın alınacağına ilişkin iddia henüz resmi olarak doğrulanmış değil.
F-35 SAVAŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?
ABD'li Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35 Lightning II, beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olarak biliniyor. F-35 savaş uçağı, düşük radar görünürlüğü, gelişmiş sensörleri ve farklı görev türlerini yerine getirebilme kabiliyetiyle öne çıkıyor.
F-35 savaş uçağının dikkat çeken özellikleri şöyle sıralanıyor:
Düşük radar görünürlüğü: F-35 savaş uçağı, radar tarafından tespit edilme olasılığını azaltmayı amaçlayan özel bir tasarıma sahip.
Gelişmiş sensörler: Uçak, farklı sensörlerden elde edilen bilgileri bir araya getirerek pilotun çevresindeki tehditleri daha iyi değerlendirmesini sağlıyor.
Elektronik harp kabiliyeti: Gelişmiş elektronik sistemleri sayesinde tehditlerin tespiti ve değerlendirilmesine katkıda bulunuyor.
Çok rollü görev yeteneği: F-35 savaş uçağı, hava-hava ve hava-yer görevlerinin yanı sıra istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde de kullanılabiliyor.
Ağ merkezli harekat: Uçak, diğer hava ve kara unsurlarıyla bilgi paylaşımını destekleyen sistemlerle donatılıyor.
F-35 savaş uçağının bu kabiliyetleri, onu modern hava kuvvetleri için öne çıkan platformlardan biri haline getiriyor. Bununla birlikte, uçağın operasyonel etkinliği eğitim, lojistik, mühimmat ve diğer sistemlerle entegrasyon gibi unsurlara da bağlı.
15 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞI MALEZYA'YA NE KAZANDIRABİLİR?
Malezya'nın 15 adet F-35 savaş uçağı satın alması halinde, ülkenin hava kuvvetlerinde önemli bir modernizasyon süreci gündeme gelebilir. Beşinci nesil savaş uçağı kullanımı, yalnızca yeni platformların envantere katılmasıyla sınırlı kalmıyor; bakım altyapısı, pilot eğitimi, teknik personel, mühimmat ve yazılım desteği gibi alanlarda da kapsamlı yatırımlar gerektiriyor.
F-35 savaş uçağı, düşük radar görünürlüğü ve gelişmiş durumsal farkındalık özellikleriyle hava operasyonlarında önemli avantajlar sağlayabilir. Malezya'nın böyle bir platforma yönelmesi, Güney Çin Denizi çevresindeki güvenlik ortamında hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini artırma arayışıyla ilişkilendirilebilir.
Ancak 15 adet F-35 savaş uçağı alımının maliyeti, teslimat takvimi ve olası konfigürasyonu hakkında doğrulanmış ayrıntılar bulunmuyor. Ayrıca ABD'nin olası bir satış için gerekli ihracat izinlerini vermesi ve iki ülkenin tedarik koşullarında anlaşması gerekiyor.
MALEZYA SAVAŞ UÇAĞI FİLOSUNU YENİLİYOR
Malezya'nın hava kuvvetlerini modernize etme çabaları, yalnızca F-35 savaş uçağı iddiasından ibaret değil. Ülke, farklı platformlar ve savunma sistemleri üzerinden mevcut askeri kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.
Malezya'nın Su-30MKM filosu için modernizasyon seçeneklerini değerlendirmesi ve Güney Kore yapımı FA-50 hafif savaş uçaklarını tedarik etmesi, bu sürecin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.
F-35 savaş uçağı ise daha yüksek maliyetli ve ileri teknoloji gerektiren bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Böyle bir tedarik kararı, Malezya'nın mevcut platformlarıyla yeni uçaklar arasında nasıl bir görev dağılımı oluşturacağı sorusunu da beraberinde getirebilir.
ABD'DEN F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALIMI KESİNLEŞTİ Mİ?
Asya basınında yer alan 15 uçaklık tedarik iddiasına rağmen, Malezya'nın F-35 savaş uçağı satın almak için resmî bir anlaşma yaptığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
ABD'nin beşinci nesil savaş uçağı ihracatında siyasi ve teknik değerlendirmeler yapması, olası tedarik süreçlerinin uzun sürebilmesine neden olabiliyor. F-35 savaş uçağı için bakım, lojistik, eğitim ve operasyonel entegrasyon koşulları da alıcı ülkelerin kararlarında önemli rol oynuyor.
Sonuç olarak, Malezya'nın 15 adet F-35 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği iddiası dikkat çekse de bu aşamada kesinleşmiş bir alımdan söz etmek mümkün değil. Malezya yönetiminden veya ABD makamlarından gelecek olası açıklamalar, F-35 savaş uçağı iddiasının gerçekliğini ve ülkenin gelecek dönem savunma planlarını netleştirebilir.
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