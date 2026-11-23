Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için ABD'den 700 milyon dolarlık F110 motor tedarikine Kongre onayı alındığını açıklayan Fuat Oktay, F-35 ve S-400 başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oktay, olası engellerin Türkiye'nin yerli ve milli üretim kapasitesini geliştirmek için fırsata dönüştürülebileceğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 11:33
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 11:34
Kaynak:
AA
Türkiye'nin savunma sanayisi gündemindeki KAAN, F-35 ve S-400 başlıklarında gözler 3 Ocak'a çevrildi. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için ABD'den 700 milyon dolarlık F110 motor tedarikine Kongre onayı alındığını söyleyen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, olası engellerin milli üretim için fırsata dönüştürülebileceğini vurguladı.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kanal 7'de önemli açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerde ciddi bir yenilgi aldığını ve Demokratların 3 Ocak 2027 itibarıyla çoğunluğu devralacağını hatırlatan Oktay, bu gelişmenin Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere küresel siyasette de etkilerinin görülebileceğini ifade etti.
3 OCAK'A KADAR ÇÖZÜM FIRSATI
Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN için ABD'den 700 milyon dolarlık F110 motoru tedarikinde Kongre onayının alınması nedeniyle sorun beklemediğini belirten Oktay, S-400 ve F-35 konularında ise 3 Ocak'a kadar hızlı bir çözüm sağlanabileceğini dile getirdi. S-400 sistemlerinin başka bir ülkeye devredilmesinin söz konusu olmadığını da vurguladı.
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay
"VİZE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AVRUPA'NIN DA LEHİNE OLACAK"
Schengen vizesi sorununa da değinen Oktay, "Terörle mücadele yasalarının AB ile uyumlu hale getirilmesi şartları nedeniyle önceki yıllarda yaşanan sıkıntıları, şimdi Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte konuşabilir hale geldik. Avrupa Parlamentosu'ndaki Türkiye aleyhtarlığı nedeniyle vize sorununun çözümü kolay olmayacak ancak sonuç alınırsa, bu Avrupa'nın da lehine olacaktır." dedi.
"ENGELLER MİLLİ ÜRETİME FIRSAT OLABİLİR"
Oktay, KAAN projesi kapsamında yeni motor taleplerinin gündeme gelebileceğine işaret ederek, bu taleplerin engellenmesi durumunda Türkiye'nin söz konusu engelleri milli üretim imkanlarını geliştirmek için fırsata dönüştürebileceğini ifade etti.
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KAAN, F-35 ve S-400 denkleminde kritik tarih
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için ABD'den 700 milyon dolarlık F110 motor tedarikine Kongre onayı alındığını açıklayan Fuat Oktay, F-35 ve S-400 başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oktay, olası engellerin Türkiye'nin yerli ve milli üretim kapasitesini geliştirmek için fırsata dönüştürülebileceğini vurguladı.
Türkiye'nin savunma sanayisi gündemindeki KAAN, F-35 ve S-400 başlıklarında gözler 3 Ocak'a çevrildi. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için ABD'den 700 milyon dolarlık F110 motor tedarikine Kongre onayı alındığını söyleyen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, olası engellerin milli üretim için fırsata dönüştürülebileceğini vurguladı.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kanal 7'de önemli açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerde ciddi bir yenilgi aldığını ve Demokratların 3 Ocak 2027 itibarıyla çoğunluğu devralacağını hatırlatan Oktay, bu gelişmenin Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere küresel siyasette de etkilerinin görülebileceğini ifade etti.
3 OCAK'A KADAR ÇÖZÜM FIRSATI
Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN için ABD'den 700 milyon dolarlık F110 motoru tedarikinde Kongre onayının alınması nedeniyle sorun beklemediğini belirten Oktay, S-400 ve F-35 konularında ise 3 Ocak'a kadar hızlı bir çözüm sağlanabileceğini dile getirdi. S-400 sistemlerinin başka bir ülkeye devredilmesinin söz konusu olmadığını da vurguladı.
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay
"VİZE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AVRUPA'NIN DA LEHİNE OLACAK"
Schengen vizesi sorununa da değinen Oktay, "Terörle mücadele yasalarının AB ile uyumlu hale getirilmesi şartları nedeniyle önceki yıllarda yaşanan sıkıntıları, şimdi Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte konuşabilir hale geldik. Avrupa Parlamentosu'ndaki Türkiye aleyhtarlığı nedeniyle vize sorununun çözümü kolay olmayacak ancak sonuç alınırsa, bu Avrupa'nın da lehine olacaktır." dedi.
"ENGELLER MİLLİ ÜRETİME FIRSAT OLABİLİR"
Oktay, KAAN projesi kapsamında yeni motor taleplerinin gündeme gelebileceğine işaret ederek, bu taleplerin engellenmesi durumunda Türkiye'nin söz konusu engelleri milli üretim imkanlarını geliştirmek için fırsata dönüştürebileceğini ifade etti.
Kaynak: AA
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