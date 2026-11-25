İşgalci İsrail'de ''KIZILELMA'' şaşkınlığı: Türkiye durdurulamıyor
İşgalci İsrail'de ''KIZILELMA'' şaşkınlığı: Türkiye durdurulamıyor
Bayraktar KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim edilmesi İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail medyası, Türkiye'nin insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine kattığını yazdı. Yapılan değerlendirmelerde, KIZILELMA'nın hava-hava muharebesi kabiliyeti öne çıkarıldı. Türk insansız savaş uçağının ABD ve Çin'deki muadillerini geride bıraktığı ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 12:57
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 12:58
Kaynak:
AA
Bayraktar KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İsrail basını da tarihi teslimatı yakından mercek altına aldı.
İsrail medyasında yayımlanan analiz haberde, Baykar'ın askeri havacılık dünyasında "tarihi bir dönüm noktası" olarak tanımladığı gelişmeyle birlikte, test süreçleri tamamlanan ilk 3 adet Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının resmen Türk güvenlik güçlerine teslim edildiği vurgulandı. Haberde, Türkiye'nin bu adımla dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağını operasyonel olarak hizmete alan ülke konumuna yükseldiğinin altı çizildi.
"HAVACILIKTA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATTI"
İlk olarak 2021 yılında tanıtılan ve bugüne kadar yaklaşık 600 test ile eğitim uçuşu gerçekleştiren KIZILELMA'nın, ağırlıklı olarak istihbarat toplama ve sınırlı saldırı görevlerinde kullanılan geleneksel İHA konseptinden köklü bir kopuşu simgelediği belirtildi. İsrail basını, KIZILELMA'nın hava-hava muharebeleri ve derin darbe operasyonları dahil olmak üzere insanlı savaş uçaklarının görevlerini üstlenmek üzere tasarlandığını ve havacılıkta yeni bir çağ başlattığını yazdı.
KIZILELMA'DAN ÖTESİ MENZİLDEN TAM İSABETLE VURUŞ
Haberde KIZILELMA'nın üstün teknik özelliklerine ve sahada kanıtlanan şu kabiliyetlerine de geniş yer verildi:
Hız ve Menzil: Mevcut versiyonu 0.9 Mach azami hıza ulaşan uçağın gelecek serilerinin ses üstü (süpersonik) hızlara çıkacağı, 3 saatten fazla havada kalabildiği, yaklaşık 925 kilometrelik görev yarıçapına sahip olduğu ve 1.360 kilogram mühimmat taşıyabildiği aktarıldı.
Görüş Ötesi Vuruş: Kasım 2025'te gerçekleştirilen canlı önleme testinde KIZILELMA'nın, yine yerli imkanlarla geliştirilen MURAD AESA radarıyla tespit ettiği jet motorlu bir hedefi, Türk yapımı hava-hava füzesiyle görüş ötesi menzilden tam isabetle vurduğu hatırlatıldı.
KAAN ve Deniz Versiyonu: Mayıs 2026'da İtalyan M-346 uçaklarıyla kol uçuşu yaparak insanlı-insansız ortak harekat kabiliyetini kanıtlayan KIZILELMA'nın, ilerleyen dönemde Türkiye'nin milli muharip uçağı TF KAAN ile omuz omuza görev yapacağı ve kısa pistli gemilerden kalkabilecek deniz versiyonunun da geliştirildiği kaydedildi.
"TÜRKİYE, DOĞRUDAN HAVA-HAVA MUHAREBELERİ İÇİN TASARLANMIŞ BİR İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞINI SAHAYA SÜRÜYOR."
Küresel silahlanma yarışına değinilen haberde, ABD'nin CCA programı kapsamında Eylül 2026'da test birimine teslimatlar yaptığı, Çin'in GJ-11 ve Avustralya'nın MQ-28 Ghost Bat projeleri üzerinde çalıştığı ifade edildi. Ancak İsrail basını, KIZILELMA'yı küresel rakiplerinden ayıran en kritik farkı şu sözlerle itiraf etti:
"Amerikalılar ve Çinliler bu araçları ağırlıklı olarak insanlı uçaklara refakatçi veya hava-yer görevleri için konumlandırırken; Türkiye, doğrudan hava-hava muharebeleri için tasarlanmış bir insansız savaş uçağını sahaya sürüyor."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İşgalci İsrail'de ''KIZILELMA'' şaşkınlığı: Türkiye durdurulamıyor
Bayraktar KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim edilmesi İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail medyası, Türkiye'nin insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine kattığını yazdı. Yapılan değerlendirmelerde, KIZILELMA'nın hava-hava muharebesi kabiliyeti öne çıkarıldı. Türk insansız savaş uçağının ABD ve Çin'deki muadillerini geride bıraktığı ifade edildi.
Bayraktar KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İsrail basını da tarihi teslimatı yakından mercek altına aldı.
İsrail medyasında yayımlanan analiz haberde, Baykar'ın askeri havacılık dünyasında "tarihi bir dönüm noktası" olarak tanımladığı gelişmeyle birlikte, test süreçleri tamamlanan ilk 3 adet Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının resmen Türk güvenlik güçlerine teslim edildiği vurgulandı. Haberde, Türkiye'nin bu adımla dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağını operasyonel olarak hizmete alan ülke konumuna yükseldiğinin altı çizildi.
"HAVACILIKTA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATTI"
İlk olarak 2021 yılında tanıtılan ve bugüne kadar yaklaşık 600 test ile eğitim uçuşu gerçekleştiren KIZILELMA'nın, ağırlıklı olarak istihbarat toplama ve sınırlı saldırı görevlerinde kullanılan geleneksel İHA konseptinden köklü bir kopuşu simgelediği belirtildi. İsrail basını, KIZILELMA'nın hava-hava muharebeleri ve derin darbe operasyonları dahil olmak üzere insanlı savaş uçaklarının görevlerini üstlenmek üzere tasarlandığını ve havacılıkta yeni bir çağ başlattığını yazdı.
KIZILELMA'DAN ÖTESİ MENZİLDEN TAM İSABETLE VURUŞ
Haberde KIZILELMA'nın üstün teknik özelliklerine ve sahada kanıtlanan şu kabiliyetlerine de geniş yer verildi:
Görüş Ötesi Vuruş: Kasım 2025'te gerçekleştirilen canlı önleme testinde KIZILELMA'nın, yine yerli imkanlarla geliştirilen MURAD AESA radarıyla tespit ettiği jet motorlu bir hedefi, Türk yapımı hava-hava füzesiyle görüş ötesi menzilden tam isabetle vurduğu hatırlatıldı.
KAAN ve Deniz Versiyonu: Mayıs 2026'da İtalyan M-346 uçaklarıyla kol uçuşu yaparak insanlı-insansız ortak harekat kabiliyetini kanıtlayan KIZILELMA'nın, ilerleyen dönemde Türkiye'nin milli muharip uçağı TF KAAN ile omuz omuza görev yapacağı ve kısa pistli gemilerden kalkabilecek deniz versiyonunun da geliştirildiği kaydedildi.
"TÜRKİYE, DOĞRUDAN HAVA-HAVA MUHAREBELERİ İÇİN TASARLANMIŞ BİR İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞINI SAHAYA SÜRÜYOR."
Küresel silahlanma yarışına değinilen haberde, ABD'nin CCA programı kapsamında Eylül 2026'da test birimine teslimatlar yaptığı, Çin'in GJ-11 ve Avustralya'nın MQ-28 Ghost Bat projeleri üzerinde çalıştığı ifade edildi. Ancak İsrail basını, KIZILELMA'yı küresel rakiplerinden ayıran en kritik farkı şu sözlerle itiraf etti:
Kaynak: AA
Çok Okunanlar