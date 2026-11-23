GÖKDENİZ’den İHA sürülerine geçit yok! Denizlerde çelik kalkan gücünü gösterdi
GÖKDENİZ’den İHA sürülerine geçit yok! Denizlerde çelik kalkan gücünü gösterdi
ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, farklı yön ve irtifalardan gelen çok sayıda İHA’yı başarıyla imha etti. Uluslararası heyetlerin izlediği atışlı gösterimde sistem, deniz yüzeyine çok yakın uçan hedeflere karşı da etkinliğini kanıtladı.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 11:42
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 11:43
Kaynak:
AA
ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, farklı yön ve irtifalardan gelen çoklu İHA tehditlerini başarıyla imha etti. Sistem, deniz yüzeyine çok yakın uçan hedeflere karşı da uluslararası heyetlerin katıldığı atışlı gösterimde etkinliğini ortaya koydu.
Türk savunma sanayiinin deniz platformları için geliştirdiği GÖKDENİZ, çoklu İHA saldırılarına karşı kabiliyetini sergiledi. Farklı irtifalardan gelen tehditleri imha eden sistem, deniz seviyesine yakın uçan İHA'lara karşı da başarılı atışlar gerçekleştirdi.
ASELSAN GÖKDENİZ, yakın hava savunma sistemi, özellikle deniz yüzeyine çok yakın irtifada uçan hedeflere karşı performansıyla dikkat çekti.
ASELSAN'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
ASELSAN GÖKDENİZ, uluslararası heyetlerin izlediği atışlı gösterimde çoklu İHA tehditlerini etkisiz hale getirdi. Yakın hava savunma sistemi, özellikle deniz yüzeyine çok yakın irtifada uçan hedeflere karşı performansıyla dikkat çekti.
GÖKDENİZ, deniz yüzeyine çok yakın irtifada uçan İHA tehditlerine karşı da uluslararası heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen atışlı gösterimde etkinliğini kanıtladı.
Türk Deniz Kuvvetleri ile birlikte dünyada 6 farklı donanmanın tercihi olan GÖKDENİZ, ihracat başarılarıyla küresel pazardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
GÖKDENİZ’den İHA sürülerine geçit yok! Denizlerde çelik kalkan gücünü gösterdi
ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, farklı yön ve irtifalardan gelen çok sayıda İHA’yı başarıyla imha etti. Uluslararası heyetlerin izlediği atışlı gösterimde sistem, deniz yüzeyine çok yakın uçan hedeflere karşı da etkinliğini kanıtladı.
ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, farklı yön ve irtifalardan gelen çoklu İHA tehditlerini başarıyla imha etti. Sistem, deniz yüzeyine çok yakın uçan hedeflere karşı da uluslararası heyetlerin katıldığı atışlı gösterimde etkinliğini ortaya koydu.
Türk savunma sanayiinin deniz platformları için geliştirdiği GÖKDENİZ, çoklu İHA saldırılarına karşı kabiliyetini sergiledi. Farklı irtifalardan gelen tehditleri imha eden sistem, deniz seviyesine yakın uçan İHA'lara karşı da başarılı atışlar gerçekleştirdi.
ASELSAN GÖKDENİZ, yakın hava savunma sistemi, özellikle deniz yüzeyine çok yakın irtifada uçan hedeflere karşı performansıyla dikkat çekti.
ASELSAN'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
GÖKDENİZ'DEN DENİZDE ÇOKLU İHA SALDIRILARINA ETKİN MÜDAHALE
ASELSAN GÖKDENİZ, uluslararası heyetlerin izlediği atışlı gösterimde çoklu İHA tehditlerini etkisiz hale getirdi. Yakın hava savunma sistemi, özellikle deniz yüzeyine çok yakın irtifada uçan hedeflere karşı performansıyla dikkat çekti.
GÖKDENİZ, deniz yüzeyine çok yakın irtifada uçan İHA tehditlerine karşı da uluslararası heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen atışlı gösterimde etkinliğini kanıtladı.
Türk Deniz Kuvvetleri ile birlikte dünyada 6 farklı donanmanın tercihi olan GÖKDENİZ, ihracat başarılarıyla küresel pazardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar