GAP Havalimanı'nda AKINCI rüzgarı: TEKNOFEST'teki hava gösterileri nefes kesti
GAP Havalimanı'nda AKINCI rüzgarı: TEKNOFEST'teki hava gösterileri nefes kesti
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açan TEKNOFEST Güneydoğu'da, Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI alanda gösteri uçuşu yaptı. Özellikle alandaki gençler, Bayraktar AKINCI'nın manevralarını ıslık çalarak ve büyük bir hayranlıkla izledi. Vatandaşlar, gökyüzündeki o tarihi anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılarak kayıt aldı.
CC
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:09
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 14:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.
Festivalin ilk gününde düzenlenen hava gösterileri kapsamında birbirinden farklı uçuşlar gerçekleştiriliyor.
Gösteriler, Türkiye'nin yerli ve milli genel maksat helikopteri T-70 ile gerçekleştirilen paraşüt atlayışıyla başladı.
Profesyonel askerlerin gerçekleştirdiği gösteride, yüksek irtifaya çıkan T-70 helikopterinden paraşütçüler atlayış yaptı.
Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan paraşütçüler, festival alanındaki ziyaretçilerden alkış aldı.
Hava gösterilerinin devamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) gökyüzünde yerini aldı.
İleri teknolojisi ve taşıdığı mühimmatlarla dikkati çeken Bayraktar AKINCI'nın gösteri uçuşu, ziyaretçilere görsel şölen sundu.
Havada kalış süresi 24 saati aşan yapay zeka destekli Bayraktar AKINCI'nın festival alanından çektiği anlık görüntüler de yerdeki ziyaretçilere dev ekranlar aracılığıyla yansıtıldı.
Gösterilerin bir diğer bölümünde ise paramotor ve yelken kanat pilotları uçuş gerçekleştirdi.
Gökyüzünde süzülen renkli kanatlar, festival alanındaki ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.
Festival, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.
BAYRAKTAR AKINCI RÜZGARI
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açan TEKNOFEST Güneydoğu'da, Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI alanda gösteri uçuşu yaptı.
Festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzündeki yerli İHA'nın sergilediği uçuşu büyük bir ilgi ve merakla takip etti. Özellikle alandaki gençler, Bayraktar AKINCI'nın manevralarını ıslık çalarak ve büyük bir hayranlıkla izledi. Vatandaşlar, gökyüzündeki o tarihi anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılarak kayıt aldı.
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GAP Havalimanı'nda AKINCI rüzgarı: TEKNOFEST'teki hava gösterileri nefes kesti
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açan TEKNOFEST Güneydoğu'da, Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI alanda gösteri uçuşu yaptı. Özellikle alandaki gençler, Bayraktar AKINCI'nın manevralarını ıslık çalarak ve büyük bir hayranlıkla izledi. Vatandaşlar, gökyüzündeki o tarihi anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılarak kayıt aldı. CC
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.
Festivalin ilk gününde düzenlenen hava gösterileri kapsamında birbirinden farklı uçuşlar gerçekleştiriliyor.
Gösteriler, Türkiye'nin yerli ve milli genel maksat helikopteri T-70 ile gerçekleştirilen paraşüt atlayışıyla başladı.
Profesyonel askerlerin gerçekleştirdiği gösteride, yüksek irtifaya çıkan T-70 helikopterinden paraşütçüler atlayış yaptı.
Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan paraşütçüler, festival alanındaki ziyaretçilerden alkış aldı.
Hava gösterilerinin devamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) gökyüzünde yerini aldı.
İleri teknolojisi ve taşıdığı mühimmatlarla dikkati çeken Bayraktar AKINCI'nın gösteri uçuşu, ziyaretçilere görsel şölen sundu.
Havada kalış süresi 24 saati aşan yapay zeka destekli Bayraktar AKINCI'nın festival alanından çektiği anlık görüntüler de yerdeki ziyaretçilere dev ekranlar aracılığıyla yansıtıldı.
Gösterilerin bir diğer bölümünde ise paramotor ve yelken kanat pilotları uçuş gerçekleştirdi.
Gökyüzünde süzülen renkli kanatlar, festival alanındaki ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.
Festival, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.
BAYRAKTAR AKINCI RÜZGARI
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açan TEKNOFEST Güneydoğu'da, Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI alanda gösteri uçuşu yaptı.
Festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzündeki yerli İHA'nın sergilediği uçuşu büyük bir ilgi ve merakla takip etti. Özellikle alandaki gençler, Bayraktar AKINCI'nın manevralarını ıslık çalarak ve büyük bir hayranlıkla izledi. Vatandaşlar, gökyüzündeki o tarihi anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılarak kayıt aldı.
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