Ege’de dikkat çeken hareketlilik! İsrail yapımı SPIKE NLOS’lar adalara taşındı
Ege’de dikkat çeken hareketlilik! İsrail yapımı SPIKE NLOS’lar adalara taşındı
Yunanistan’ın İsrail’den tedarik ettiği uzun menzilli SPIKE NLOS füze sistemlerinin Doğu Ege adalarındaki birliklerde konuşlandırıldığı bildirildi. Atina’nın savunma yatırımlarını artırdığı dönemde yaşanan gelişme, bölgedeki askeri hareketliliği yeniden gündeme getirdi.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:32
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 09:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
"Onalert" haber sitesine göre, Yunanistan bazı adalara SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemleri konuşlandırdı ve yeni teslimatların Doğu Ege ve Meriç bölgelerine kademeli olarak konuşlandırılmaları planlandı.
Haberde, bu füzelerin kullanılması için özel bir eğitime ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, eğitim sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiği ve bu kapsamda bu füze sistemlerinin tatbikatlara da aşamalı olarak dahil edileceği belirtildi.
SPKE NLOS tipi füze sistemlerine ilişkin teslimat sürecinin devam ettiği belirtilen haberde, hedefin yıl sonuna kadar siparişin büyük bir kısmının teslim edilmesi olduğu ifade edildi.
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Ege’de dikkat çeken hareketlilik! İsrail yapımı SPIKE NLOS’lar adalara taşındı
Yunanistan’ın İsrail’den tedarik ettiği uzun menzilli SPIKE NLOS füze sistemlerinin Doğu Ege adalarındaki birliklerde konuşlandırıldığı bildirildi. Atina’nın savunma yatırımlarını artırdığı dönemde yaşanan gelişme, bölgedeki askeri hareketliliği yeniden gündeme getirdi.
"Onalert" haber sitesine göre, Yunanistan bazı adalara SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemleri konuşlandırdı ve yeni teslimatların Doğu Ege ve Meriç bölgelerine kademeli olarak konuşlandırılmaları planlandı.
Haberde, bu füzelerin kullanılması için özel bir eğitime ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, eğitim sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiği ve bu kapsamda bu füze sistemlerinin tatbikatlara da aşamalı olarak dahil edileceği belirtildi.
SPKE NLOS tipi füze sistemlerine ilişkin teslimat sürecinin devam ettiği belirtilen haberde, hedefin yıl sonuna kadar siparişin büyük bir kısmının teslim edilmesi olduğu ifade edildi.
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