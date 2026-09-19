Dev filo Mavi Vatan'a iniyor! Üç denizde 100 gemilik gövde gösterisi
Dev filo Mavi Vatan'a iniyor! Üç denizde 100 gemilik gövde gösterisi
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla 20-25 Eylül tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirileceğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:27
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 15:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla 20-25 Eylül tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek.
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Dev filo Mavi Vatan'a iniyor! Üç denizde 100 gemilik gövde gösterisi
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla 20-25 Eylül tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla 20-25 Eylül tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek.
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