Belçika’dan Baykar’a Övgü dolu Ziyaret: "NATO İçinde Benzersiz Bir Konumda"
Belçika’dan Baykar’a Övgü dolu Ziyaret: "NATO İçinde Benzersiz Bir Konumda"
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Baykar’ın teknoloji merkezini ziyaret ederek KIZIELMA’nın savunma sanayisindeki kritik rolüne dikkat çekti. İki ülke arasında 32 yeni iş anlaşmasının imzalanacağını duyuran Francken, Baykar’ın insansız savaş uçağı hamlesini "kaçınılmaz bir sonraki adım" olarak nitelendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 11.05.2026 14:22
Haber Güncellenme Tarihi: 11.05.2026 14:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Belçika Ekonomik Misyonu çerçevesinde İstanbul'da bulunan Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul'un "girişimcilik ruhu ve dinamizmle" kaynadığını belirtti.
Francken, İstanbul'da aynı zamanda savunmanın geleceğinin şekillendiğine işaret ederek, "Dün Kraliçe ve girişimcilerimizle Baykar'ı ziyaret ettim. Bu savunma şirketi NATO içinde benzersiz bir yere sahip çünkü sürekli inovasyonu temel prensip haline getirmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.
1980'lerde çok küçük başlayan şirketin bugün milyar avroluk ciroya sahip bir dev haline geldiğine işaret eden Francken, şu ifadelere yer verdi:
"İki kardeş onu sıfırdan kurdu. Nasıl mı? Her zaman bir adım önde kalarak. Adeta geleceği okuyarak. Şirket, yapay zeka entegre silahlı insansız hava araçlarının öncüsü oldu. Bu sistemler giderek daha iyi hale geliyor, daha yükseğe ve daha uzağa uçuyor. Şimdi Baykar kaçınılmaz bir sonraki adıma geçiyor: insansız savaş uçağı. 'Kızılelma' halihazırda seri üretimde ve ihracatı da yapılıyor."
Francken, temasları kapsamında Belçikalı ve Türk yatırımcılar için karşılıklı imkanlara dikkati çekeceğini, bu akşam 32 Belçika-Türkiye iş anlaşmasının imzalanacağını kaydetti.
Türkiye'nin Avrupa ile aynı Gümrük Birliği'nin parçası olduğunun altını çizen Belçika Savunma Bakanı, "Bu yapının kapsamlı biçimde güncellenmesi halinde aramızdaki ticaret çok daha hızlı büyüyebilir. Belçika da bu çağrıyı destekliyor. Şirketlerimiz bu fırsatı kaçırmamalı." ifadelerini kullandı.
Francken, herkese İstanbul'u ziyaret etmeleri tavsiyesinde de bulundu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Belçika’dan Baykar’a Övgü dolu Ziyaret: "NATO İçinde Benzersiz Bir Konumda"
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Baykar’ın teknoloji merkezini ziyaret ederek KIZIELMA’nın savunma sanayisindeki kritik rolüne dikkat çekti. İki ülke arasında 32 yeni iş anlaşmasının imzalanacağını duyuran Francken, Baykar’ın insansız savaş uçağı hamlesini "kaçınılmaz bir sonraki adım" olarak nitelendirdi.
Belçika Ekonomik Misyonu çerçevesinde İstanbul'da bulunan Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul'un "girişimcilik ruhu ve dinamizmle" kaynadığını belirtti.
Francken, İstanbul'da aynı zamanda savunmanın geleceğinin şekillendiğine işaret ederek, "Dün Kraliçe ve girişimcilerimizle Baykar'ı ziyaret ettim. Bu savunma şirketi NATO içinde benzersiz bir yere sahip çünkü sürekli inovasyonu temel prensip haline getirmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.
1980'lerde çok küçük başlayan şirketin bugün milyar avroluk ciroya sahip bir dev haline geldiğine işaret eden Francken, şu ifadelere yer verdi:
Francken, temasları kapsamında Belçikalı ve Türk yatırımcılar için karşılıklı imkanlara dikkati çekeceğini, bu akşam 32 Belçika-Türkiye iş anlaşmasının imzalanacağını kaydetti.
- "GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUZ"
Türkiye'nin Avrupa ile aynı Gümrük Birliği'nin parçası olduğunun altını çizen Belçika Savunma Bakanı, "Bu yapının kapsamlı biçimde güncellenmesi halinde aramızdaki ticaret çok daha hızlı büyüyebilir. Belçika da bu çağrıyı destekliyor. Şirketlerimiz bu fırsatı kaçırmamalı." ifadelerini kullandı.
Francken, herkese İstanbul'u ziyaret etmeleri tavsiyesinde de bulundu.
Çok Okunanlar