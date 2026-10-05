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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında dev anlaşma

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandı.

Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 10:37
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 10:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında dev anlaşma

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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