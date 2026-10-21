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Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdülcelil Yel yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, Viranşehir-Mardin kara yolu Şavolet Köprüsü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Tankerin alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Kazada tanker sürücüsü Abdülcelil Yel hayatını kaybetti.
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