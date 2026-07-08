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Çocuklara yönelik müstehcen hareketlerde bulunan sapık tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çocuklara yönelik müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:38
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 07:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Çocuklara yönelik müstehcen hareketlerde bulunan sapık tutuklandı

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda, iddiaya göre, şüpheli M.İ. (48) çocuklara yönelik müstehcen hareketler sergiledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri M.İ'yi gözaltına aldı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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