Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çocuklara yönelik müstehcen hareketlerde bulunan sapık tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çocuklara yönelik müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda, iddiaya göre, şüpheli M.İ. (48) çocuklara yönelik müstehcen hareketler sergiledi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri M.İ'yi gözaltına aldı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Çok Okunanlar