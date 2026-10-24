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Bağcılar'da zincirleme kaza: Yaralılar var
İstanbul Bağcılar'da, TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde hafriyat kamyonu ve tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Bu arada kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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