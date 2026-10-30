Avcılar'da bekçi kendisini darbeden veliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi
Avcılar'da bekçi kendisini darbeden veliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi
İstanbul Valiliği, Avcılar'daki bir okulun önünde veliler arasında çıkan trafik tartışmasına müdahale eden çarşı mahalle bekçisinin, kendisini darbeden veliyi ayağından silahla vurarak etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 13:21
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 13:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun önünde veliler arasında trafik nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.
Okul önünde görevli bulunan çarşı mahalle bekçisi G.Ö'nün tartışmaya müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tartışmanın tarafı olan velilerden M.S. (35), çarşı mahalle bekçisi G.Ö'nün müdahalesinin ardından saldırgan tavırlar göstererek G.Ö'yü darbetmiştir. Çarşı mahalle bekçisi G.Ö, saldırı sonrasında biber gazıyla şahsı etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Biber gazıyla müdahalenin ardından saldırı dozunu daha da artıran M.S, çarşı mahalle bekçisi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan M.S, bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."
Açıklamada, M.S. hakkında çeşitli suçlardan 7 suç kaydı bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan, olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları M.S'yi hastaneye kaldırdı. Polis ise okulun bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Olayı öğrenip okulun önüne gelen veli Ömer Kahraman, "Bildiğim kadarıyla park yüzünden veli ile aralarında bir tartışma çıkıyor. Ona saldırıyorlar, o da kendini korumak amacıyla ateş ediyor." dedi.
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Avcılar'da bekçi kendisini darbeden veliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi
İstanbul Valiliği, Avcılar'daki bir okulun önünde veliler arasında çıkan trafik tartışmasına müdahale eden çarşı mahalle bekçisinin, kendisini darbeden veliyi ayağından silahla vurarak etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun önünde veliler arasında trafik nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.
Okul önünde görevli bulunan çarşı mahalle bekçisi G.Ö'nün tartışmaya müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tartışmanın tarafı olan velilerden M.S. (35), çarşı mahalle bekçisi G.Ö'nün müdahalesinin ardından saldırgan tavırlar göstererek G.Ö'yü darbetmiştir. Çarşı mahalle bekçisi G.Ö, saldırı sonrasında biber gazıyla şahsı etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Biber gazıyla müdahalenin ardından saldırı dozunu daha da artıran M.S, çarşı mahalle bekçisi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan M.S, bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."
Açıklamada, M.S. hakkında çeşitli suçlardan 7 suç kaydı bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan, olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları M.S'yi hastaneye kaldırdı. Polis ise okulun bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Olayı öğrenip okulun önüne gelen veli Ömer Kahraman, "Bildiğim kadarıyla park yüzünden veli ile aralarında bir tartışma çıkıyor. Ona saldırıyorlar, o da kendini korumak amacıyla ateş ediyor." dedi.
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