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Ankara'da iş yerine ateş açan 5 şüpheliye tutuklama

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılması olayına karışan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 09:50
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara'da iş yerine ateş açan 5 şüpheliye tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda, bir şüphelinin silahla iş yerine ateş ettiği anları videoya kaydettiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, videodaki şüpheli ve onunla hareket ettiği tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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