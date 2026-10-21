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Afyonkarahisar'da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:32
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 10:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Afyonkarahisar'da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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