Zirve yarışında yara aldı! Beşiktaş Kasımpaşa'da takıldı
Zirve yarışında yara aldı! Beşiktaş Kasımpaşa'da takıldı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı ve 1 puana razı oldu. Zirve yarışında hata yapan siyah beyazlı ekip 19 puanda kaldı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 10:35
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 10:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kasımpaşa'nın verilmeyen golünden önce faul çalındı.
Beşiktaş'ın iki kenar beki iki golün asistini yaptı.
Agbadou, Murillo ve Arous için kırmızı kart beklendi.
Maç ilk dakikadan karşılıklı kontralarla başladı. 6. dakikada Agbadou'nun yaptığı müdahaleye Kasımpaşa kırmızı bekledi devamında ise Trossard bir şans yakaladı, Gianniotis kurtardı. 15'te Cerny boş kaldı, yaptığı vuruş direği yalayıp dışarı gitti. 28'de Rıdvan, taşıdığı topu Trossard'la buluşturdu ve Belçikalı yıldız klasını konuşturdu. Golden sonra fauller nedeniyle oyunun temposu düştü, Kasımpaşa'nın 37'de yakaladığı net fırsatta Nübel devleşti. İkinci yarı ise adeta golle başladı. Murillo'nun pasında Vlahovic 47'de rahat bir gol attı. 2-0'dan sonra oyun yavaş yavaş Kasımpaşa'ya geçti ve nitekim 60'da Winck farkı 1'e indirdi. 2-1'den sonra Nübel kalesinde etkileyici bir performans sergiledi. Beşiktaş rakibinin hızını kesmekte zorlandı. Paşa'nın golü bağıra bağıra geldi, Kartal kafayla avlandı. 2-0'dan maç veren Vincenzo Italiano'nun hamleleri de sıkıntılıydı.
BAZILARI KİBİRLİYDİ
Kasımpaşa'nın oyuncusu Cladio Winck karşılaşmadan sonra ses getirecek açıklamalara imza attı: "Beşiktaş'ın bazı oyuncuları kendilerini olduğundan daha büyük görüyor. Bazıları kendini süperstar seviyesinde görüyor. Bu yüzden sahada çok kibirli davrandılar. Bize hiç saygı göstermediler. Bazı oyuncular için bunları söylüyorum. Biz devam ettik, oyunumuza baktık, devam ettik ve 2-2 yaptık. Kasımpaşa'nın DNA'sı da budur, hiç vazgeçmemektir. Bazı kulüplerde bu tür saygısızlıklar oluyor. Biz işimize baktık ve geri geldik."
HAKEM ÇOK KÖTÜYDÜ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Biz daha iyiydik. Hakem çok ama çok kötüydü. Bir takımın hakkı bu kadar yenmez. İlk yarı 2 kırmızı verilmedi. Kornerde faul veriyor kimse dokunmuyor. Bizim oyuncumuzun da görmediği kırmızı kart var, Adem'in pozisyonu. Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe talip olunmaz, layık olunur. Kulüp layık görmeli. Kasımpaşa için en iyisini yapmaya çalışıyorum beklentim yok."
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Zirve yarışında yara aldı! Beşiktaş Kasımpaşa'da takıldı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı ve 1 puana razı oldu. Zirve yarışında hata yapan siyah beyazlı ekip 19 puanda kaldı. İşte detaylar...
Kasımpaşa'nın verilmeyen golünden önce faul çalındı.
Beşiktaş'ın iki kenar beki iki golün asistini yaptı.
Agbadou, Murillo ve Arous için kırmızı kart beklendi.
Maç ilk dakikadan karşılıklı kontralarla başladı. 6. dakikada Agbadou'nun yaptığı müdahaleye Kasımpaşa kırmızı bekledi devamında ise Trossard bir şans yakaladı, Gianniotis kurtardı. 15'te Cerny boş kaldı, yaptığı vuruş direği yalayıp dışarı gitti. 28'de Rıdvan, taşıdığı topu Trossard'la buluşturdu ve Belçikalı yıldız klasını konuşturdu. Golden sonra fauller nedeniyle oyunun temposu düştü, Kasımpaşa'nın 37'de yakaladığı net fırsatta Nübel devleşti. İkinci yarı ise adeta golle başladı. Murillo'nun pasında Vlahovic 47'de rahat bir gol attı. 2-0'dan sonra oyun yavaş yavaş Kasımpaşa'ya geçti ve nitekim 60'da Winck farkı 1'e indirdi. 2-1'den sonra Nübel kalesinde etkileyici bir performans sergiledi. Beşiktaş rakibinin hızını kesmekte zorlandı. Paşa'nın golü bağıra bağıra geldi, Kartal kafayla avlandı. 2-0'dan maç veren Vincenzo Italiano'nun hamleleri de sıkıntılıydı.
BAZILARI KİBİRLİYDİ
Kasımpaşa'nın oyuncusu Cladio Winck karşılaşmadan sonra ses getirecek açıklamalara imza attı: "Beşiktaş'ın bazı oyuncuları kendilerini olduğundan daha büyük görüyor. Bazıları kendini süperstar seviyesinde görüyor. Bu yüzden sahada çok kibirli davrandılar. Bize hiç saygı göstermediler. Bazı oyuncular için bunları söylüyorum. Biz devam ettik, oyunumuza baktık, devam ettik ve 2-2 yaptık. Kasımpaşa'nın DNA'sı da budur, hiç vazgeçmemektir. Bazı kulüplerde bu tür saygısızlıklar oluyor. Biz işimize baktık ve geri geldik."
HAKEM ÇOK KÖTÜYDÜ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Biz daha iyiydik. Hakem çok ama çok kötüydü. Bir takımın hakkı bu kadar yenmez. İlk yarı 2 kırmızı verilmedi. Kornerde faul veriyor kimse dokunmuyor. Bizim oyuncumuzun da görmediği kırmızı kart var, Adem'in pozisyonu. Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe talip olunmaz, layık olunur. Kulüp layık görmeli. Kasımpaşa için en iyisini yapmaya çalışıyorum beklentim yok."
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