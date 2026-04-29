Ziraat Türkiye Kupası finalinde tarih ve saat güncellendi
Ziraat Türkiye Kupası finali için tarih ve saat güncellemesi yapıldı. TFF tarafından açıklanan yeni takvime göre finalin ne zaman ve nerede oynanacağı netleşti.
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 17:59
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 18:02
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin tarih, saat ve stat bilgisini duyurdu. Açıklamaya göre sezonun en önemli karşılaşması Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak. Organizasyonun detaylarının netleşmesiyle birlikte futbol kamuoyunun odağı final programına çevrildi.
Finalin tarihi öne çekildi
TFF tarafından daha önce 24 Mayıs 2026 olarak planlanan final karşılaşmasının tarihi 22 Mayıs 2026 Cuma gününe alındı. Yapılan değişiklikle birlikte müsabaka planlanandan iki gün önce oynanacak. Tarih güncellemesine ilişkin gerekçeye dair resmi açıklamada detay paylaşılmadı.
Karşılaşmanın saati açıklandı
Federasyon, final mücadelesinin başlama saatini de 20.45 olarak duyurdu. Bu saat dilimiyle birlikte karşılaşmanın prime time yayın akışı içinde yer alması bekleniyor. Takımların hazırlık süreci ve organizasyon planlaması yeni takvime göre şekillenecek.
