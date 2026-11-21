Tüm Rusya Galatasaray'ı izliyor! Aleksey Batrakov için samimi sözler
Tüm Rusya Galatasaray'ı izliyor! Aleksey Batrakov için samimi sözler
Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, Rusya'da yakından takip ediliyor. Batrakov'un milli takımdan arkadaşı Konstantin Tyukavin, başarılı oyuncu için dikkat çeken ifadeler kullandı. Tyukavin, 'Ailece onu takip ediyoruz. Babam sürekli 'Bugün maçı var, hadi aç da izleyelim' diyor.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 10:22
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 10:23
Kaynak:
AA
Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Aleksey Batrakov, bu sezon 13 resmi maçta 6 gol 4 asiste ulaştı.
Rusya Milli Takımı futbolcusu Andrey Langovich, genç futbolcunun potansiyeline dair açıklamalarda bulundu: "Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptığını görüyoruz. Attığı dört gol zaten çok şey anlatıyor. Bunun, onun için sadece bir başlangıç olduğuna eminim. Onun ulaşabileceği seviyenin bir sınırı yok. Bence Galatasaray, Batrakov için kariyerinde bir ara durak." Dinamo Moskovalı golcü Konstantin Tyukavin ise milli takımdan arkadaşı Batrakov ile ilgili şunları söyledi: "Bana formasını getirmesini istedim. O da Şampiyonlar Ligi'nde giydiği formasını getirdi. Hâlâ aynı samimi ve mütevazı çocuk. Kesinlikle şöhretin etkisine kapılmadı. Ailece onu takip ediyoruz. Babam sürekli 'Bugün maçı var, hadi aç da izleyelim' diyor. Şu anda Osimhen sakat. Geçenlerde Batrakov'a mesaj attım ve 'Kardeşim, sizin orada yeni bir forvete ihtiyacınız yok mu?' diye sordum.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Tüm Rusya Galatasaray'ı izliyor! Aleksey Batrakov için samimi sözler
Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, Rusya'da yakından takip ediliyor. Batrakov'un milli takımdan arkadaşı Konstantin Tyukavin, başarılı oyuncu için dikkat çeken ifadeler kullandı. Tyukavin, 'Ailece onu takip ediyoruz. Babam sürekli 'Bugün maçı var, hadi aç da izleyelim' diyor.' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Aleksey Batrakov, bu sezon 13 resmi maçta 6 gol 4 asiste ulaştı.
Rusya Milli Takımı futbolcusu Andrey Langovich, genç futbolcunun potansiyeline dair açıklamalarda bulundu: "Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptığını görüyoruz. Attığı dört gol zaten çok şey anlatıyor. Bunun, onun için sadece bir başlangıç olduğuna eminim. Onun ulaşabileceği seviyenin bir sınırı yok. Bence Galatasaray, Batrakov için kariyerinde bir ara durak." Dinamo Moskovalı golcü Konstantin Tyukavin ise milli takımdan arkadaşı Batrakov ile ilgili şunları söyledi: "Bana formasını getirmesini istedim. O da Şampiyonlar Ligi'nde giydiği formasını getirdi. Hâlâ aynı samimi ve mütevazı çocuk. Kesinlikle şöhretin etkisine kapılmadı. Ailece onu takip ediyoruz. Babam sürekli 'Bugün maçı var, hadi aç da izleyelim' diyor. Şu anda Osimhen sakat. Geçenlerde Batrakov'a mesaj attım ve 'Kardeşim, sizin orada yeni bir forvete ihtiyacınız yok mu?' diye sordum.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar