Thomas Reis ile durdurulamıyor! Trabzonspor evinde hata yapmadı
Thomas Reis ile durdurulamıyor! Trabzonspor evinde hata yapmadı
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 10:37
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 10:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürerek rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor. Gaziantep FK karşısında Savic ve Muçi'nin golleriyle sonuca giden bordo-mavililer, Alman teknik adamla çıktığı 7'nci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Muçi ise 3 gol ve 7 asistlik performansıyla takımın skor yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu.
Savic'ten devre sonunda hayat veren gol
Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Thomas Reis, Trabzonspor'da başarılı grafiğini sürdürüyor. Avrupa ve lig takvimini dikkate alarak rotasyona giden Alman teknik adam, Gaziantep FK karşısında zaman zaman zorlanan takımının galibiyete ulaşmasını sağladı.
Karşılaşmanın ilk bölümünde istediği oyunu sahaya yansıtamayan bordo-mavililer, hücumda etkili olmakta zorlandı. İlk 45 dakikada yalnızca bir isabetli şut bulabilen Trabzonspor, aradığı golü uzatma dakikalarında yakaladı.
45+2'nci dakikada Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda Muçi topu çevirdi, kaptan Savic ise şık vuruşuyla fileleri havalandırdı. İlk yarının sonunda gelen bu gol, Trabzonspor'a adeta nefes aldırdı.
Muçi'den muhteşem gol, 10'uncu skor katkısı
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Trabzonspor, daha rahat bir görüntü sergiledi. 61'inci dakikada sahneye çıkan Ernest Muçi, uzaktan gönderdiği etkili şutla ağları buldu ve tribünleri ayağa kaldırdı.
Beşiktaş'tan bonservisi alınan Arnavut futbolcu, bu sezonki performansıyla da dikkat çekiyor. Muçi, 3 gol ve 7 asistle toplam 10 skor katkısına ulaştı.
Reis ile galibiyet serisi 7 maça çıktı
Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi galibiyetlerle devam ediyor. Alman teknik adam, takımın başında çıktığı 7'nci maçtan da zaferle ayrılarak kazanma alışkanlığını pekiştirdi.
Bordo-mavililer, her ne kadar maçın tamamında yüksek tempolu ve baskın bir futbol ortaya koyamasa da oyun disiplini, mücadele gücü ve bireysel kalitesiyle sonuca gitmeyi bildi. Perşembe günü oynanacak Avrupa karşılaşmasını da düşünen Karadeniz ekibinde Aral ve Franculino sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Özellikle Franculino'nun yokluğu hücum hattında hissedildi.
Thomas Reis: İlk yarıda ağır kaldık
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Thomas Reis, ilk yarıdaki oyundan memnun olmadığını dile getirdi.
Alman teknik adam, “İlk yarı özelinde maça girmekle ilgili sıkıntı çektik. Oyun kurulumumuz, hareketlenmelerimiz iyi gözükmedi. Biraz ağır gözüktük. Oyuncularımız neden duran toplara çalıştığımızı gördü. Başarı birlikten geçer. Biz takımız. Elbette tarihte yer alabilmek çok güzel ama en önemli olan şey beraber bunu kazanmamız. Sakat oyuncuların dönmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.
Muçi'den 3 yıl sonra gelen 61'inci dakika golü
Ernest Muçi, Gaziantep FK karşısında attığı golle Trabzonspor tarihinde dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı.
Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig'de Eylül 2023'ten bu yana 61'inci dakikada gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Bu dakikada en son Edin Visca, Beşiktaş karşısında rakip fileleri havalandırmıştı.
Muçi, takımın hücum gücüne yaptığı katkıyla öne çıkarken Trabzonspor da Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürdü.
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Thomas Reis ile durdurulamıyor! Trabzonspor evinde hata yapmadı
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.
Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürerek rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor. Gaziantep FK karşısında Savic ve Muçi'nin golleriyle sonuca giden bordo-mavililer, Alman teknik adamla çıktığı 7'nci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Muçi ise 3 gol ve 7 asistlik performansıyla takımın skor yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu.
Savic'ten devre sonunda hayat veren gol
Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Thomas Reis, Trabzonspor'da başarılı grafiğini sürdürüyor. Avrupa ve lig takvimini dikkate alarak rotasyona giden Alman teknik adam, Gaziantep FK karşısında zaman zaman zorlanan takımının galibiyete ulaşmasını sağladı.
Karşılaşmanın ilk bölümünde istediği oyunu sahaya yansıtamayan bordo-mavililer, hücumda etkili olmakta zorlandı. İlk 45 dakikada yalnızca bir isabetli şut bulabilen Trabzonspor, aradığı golü uzatma dakikalarında yakaladı.
45+2'nci dakikada Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda Muçi topu çevirdi, kaptan Savic ise şık vuruşuyla fileleri havalandırdı. İlk yarının sonunda gelen bu gol, Trabzonspor'a adeta nefes aldırdı.
Muçi'den muhteşem gol, 10'uncu skor katkısı
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Trabzonspor, daha rahat bir görüntü sergiledi. 61'inci dakikada sahneye çıkan Ernest Muçi, uzaktan gönderdiği etkili şutla ağları buldu ve tribünleri ayağa kaldırdı.
Beşiktaş'tan bonservisi alınan Arnavut futbolcu, bu sezonki performansıyla da dikkat çekiyor. Muçi, 3 gol ve 7 asistle toplam 10 skor katkısına ulaştı.
Reis ile galibiyet serisi 7 maça çıktı
Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi galibiyetlerle devam ediyor. Alman teknik adam, takımın başında çıktığı 7'nci maçtan da zaferle ayrılarak kazanma alışkanlığını pekiştirdi.
Bordo-mavililer, her ne kadar maçın tamamında yüksek tempolu ve baskın bir futbol ortaya koyamasa da oyun disiplini, mücadele gücü ve bireysel kalitesiyle sonuca gitmeyi bildi. Perşembe günü oynanacak Avrupa karşılaşmasını da düşünen Karadeniz ekibinde Aral ve Franculino sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Özellikle Franculino'nun yokluğu hücum hattında hissedildi.
Thomas Reis: İlk yarıda ağır kaldık
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Thomas Reis, ilk yarıdaki oyundan memnun olmadığını dile getirdi.
Alman teknik adam, “İlk yarı özelinde maça girmekle ilgili sıkıntı çektik. Oyun kurulumumuz, hareketlenmelerimiz iyi gözükmedi. Biraz ağır gözüktük. Oyuncularımız neden duran toplara çalıştığımızı gördü. Başarı birlikten geçer. Biz takımız. Elbette tarihte yer alabilmek çok güzel ama en önemli olan şey beraber bunu kazanmamız. Sakat oyuncuların dönmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.
Muçi'den 3 yıl sonra gelen 61'inci dakika golü
Ernest Muçi, Gaziantep FK karşısında attığı golle Trabzonspor tarihinde dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı.
Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig'de Eylül 2023'ten bu yana 61'inci dakikada gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Bu dakikada en son Edin Visca, Beşiktaş karşısında rakip fileleri havalandırmıştı.
Muçi, takımın hücum gücüne yaptığı katkıyla öne çıkarken Trabzonspor da Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürdü.
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