Tecrübeli Fenerbahçe, genç Beşiktaş! Derbi öncesi kadro analizi
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak ve lig şampiyonluğu yarışını doğrudan etkileyecek kritik derbi öncesinde iki kadronun yaş ortalamaları ve tecrübe dengeleri dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:01
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 11:02
Kadıköy'de pazar günü oynanacak ve ligin kaderi üzerinde büyük etkisi olacak derbi öncesi iki takımın öne çıkan özelliklerini araştırdık.
Fenerbahçe'nin 27 oyunculu kadrosunun yaş ortalaması 27.7. Beşiktaş'ın ise 28 kişilik kadrosunda yaş ortalaması 26. Bu ortalama Sarı-Lacivertli takımı, ezeli rakibine göre 1.7 yaş daha deneyimli olduğunu gösteriyor.
Buna karşılık daha genç bir takıma sahip Beşiktaş, enerjisiyle derbiyi kazanmaya çalışacak. Kalede de 32 yaşındaki Ederson, 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na göre tecrübe açısından ağır basıyor.
İLK DEFA TECRÜBE EDECEKLER
F.Bahçe'de 6, Beşiktaş'ta 10 oyuncu daha önce Beşiktaş derbisi oynamadı. Ev sahibi ekipte Sidiki Cherif, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin 11'de yer alması beklenirken Efe ve Alaettin görev bekleyecek.
Beşiktaş'ta Taylan, Jota Silva, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Yasin, Olaitan, Asllani, Agbadou, Devis Vasquez ve altyapı patentli Ahmet Sami Bircan ilk kez bu heyecanı yaşayacak. Ancak Oh, Murillo, Olaitan, Asllani ve Agbadou dışındakilerin 11'de çıkması beklenmiyor.
