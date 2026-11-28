Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak iki karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 13:01
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 13:02
Kaynak:
AA
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün oynanacak Samsunspor-G ençlerbirliği ve Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı bugün oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan görevlendirmelere göre, maçlarda görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) isimleri belli oldu.
Samsunspor maçında VAR Volkan Bayarslan
Samsunspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. AVAR görevini ise Süleyman Özay üstlenecek.
Gaziantep FK maçında VAR Davut Dakul Çelik
Gaziantep FK ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşmada Fatih Tokail düdük çalacak. Mücadelede VAR hakemi Davut Dakul Çelik, AVAR hakemi ise Furkan Ürün olacak.
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Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak iki karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün oynanacak Samsunspor-G ençlerbirliği ve Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı bugün oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan görevlendirmelere göre, maçlarda görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) isimleri belli oldu.
Samsunspor maçında VAR Volkan Bayarslan
Samsunspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. AVAR görevini ise Süleyman Özay üstlenecek.
Gaziantep FK maçında VAR Davut Dakul Çelik
Gaziantep FK ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşmada Fatih Tokail düdük çalacak. Mücadelede VAR hakemi Davut Dakul Çelik, AVAR hakemi ise Furkan Ürün olacak.
Kaynak: AA
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