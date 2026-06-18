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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bugün belli olacak
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yeni teknik direktörün saat 13.00'da açıklanacağını duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bugün (Perşembe) kulüp televizyonundan açıklayacak.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklanacaktır.
120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
AYKUT KOCAMAN OLMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin açıklayacağı teknik direktörün Aykut Kocaman olması bekleniyor.
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