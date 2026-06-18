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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bugün belli olacak

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yeni teknik direktörün saat 13.00'da açıklanacağını duyurdu. İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 12:11
Haber Güncellenme Tarihi: 18.06.2026 12:11
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bugün belli olacak

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bugün (Perşembe) kulüp televizyonundan açıklayacak.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklanacaktır.

120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

AYKUT KOCAMAN OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin açıklayacağı teknik direktörün Aykut Kocaman olması bekleniyor.

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