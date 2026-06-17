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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-0 mağlup etti

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip organizasyondaki üçüncü galibiyetini elde ederken, turnuvadaki sıralama mücadelesinde önemli bir sonuç aldı.

Haber Giriş Tarihi: 17.06.2026 23:03
Haber Güncellenme Tarihi: 17.06.2026 23:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-0 mağlup etti

Türkiye, karşılaşmanın ilk bölümünde Melissa Vargas'ın etkili hücumlarıyla oyuna hızlı başladı. Üst üste bulduğu sayılarla 8-4 öne geçen milli takım, bloklarda da üstünlük sağlayarak rakibine 12-4'te mola aldırdı.

Orta oyuncu Sinead Jack Kısal'ın bloklardaki katkısıyla farkı açan ay-yıldızlılar, ilk seti 25-14 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sette fark açıldı

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette de kontrolü elinde tutan Türkiye, 10-6'lık üstünlüğün ardından etkili servislerle skor avantajını artırdı. Belçika'nın hücum hatalarını değerlendiren milli takım, skoru 16-9'a taşıdı.

Pasör Elif Şahin'in oyun kuruculuğu ve blok katkısıyla etkili performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, ikinci seti 25-13 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette dirençle karşılaştı

Türkiye, üçüncü sete Vargas ve Kısal'ın sayılarıyla etkili başladı ve 10-7 üstünlük yakaladı. Ancak servis ve savunmadaki hataların ardından Belçika 13-13'te eşitliği sağladı.

Setin devamında yeniden üstünlüğü ele geçiren milli takım, kritik bölümde Vargas'ın sayılarıyla fark yarattı. Türkiye, üçüncü seti 25-23 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Galibiyet serisi devam etti

VNL'in Ankara etabına galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyondaki üçüncü galibiyetine ulaştı. Belçika ise turnuvadaki üçüncü yenilgisini aldı.

Belçika'ya son olarak 2019 yılında mağlup olan ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki galibiyet serisini altı maça çıkararak sürdürdü.

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