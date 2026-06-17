Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısından hangi kararlar çıktı?
Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısından hangi kararlar çıktı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararı sonrası yeniden üstlendiği CHP Genel Başkanlığı görevi kapsamında gerçekleştirdiği beşinci Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından partide disiplin süreçleri, görev değişiklikleri ve yeni atamalar duyuruldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Müslim Sarı, çeşitli il başkanları hakkında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 17.06.2026 18:35
Haber Güncellenme Tarihi: 17.06.2026 18:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Açıklamaya göre Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş disipline sevk edilirken il yönetimi görevden alındı. Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da disipline sevk edildi ve il yönetimi feshedildi.
Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya hakkında da disiplin süreci başlatıldığı bildirildi. Bitlis teşkilatında yeni görevlendirmenin henüz yapılmadığı açıklandı.
Bazı isimler Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderildi
MYK kararları kapsamında önceki dönem Mardin İl Başkanı Kılıçarslan, Batman’dan Hüseyin Yaşar ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu isimlerle ilgili disiplin süreçlerinin parti tüzüğü çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.
İl başkanlıklarında yeni atamalar yapıldı
Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alınırken yerine Hasan Neasır atandı. Adana’da Anıl Tamburoğlu’nun yerine Orhan Bayram görevlendirildi.
Malatya İl Başkanlığı görevine Hakan Satılmış atanırken, Ankara’da İl Başkanvekili Yüksel Işık’ın yerine Fahri Yıldırım getirildi. İzmir İl Başkanı Çağatay Gül ve yönetiminin görevine son verildiği, il başkanlığı görevine ise Utku Gümrükçü’nün atandığı açıklandı.
Kadın Kolları Başkanlığı görevinde de değişikliğe gidildi. Asu Kaya’nın yerine Ayten Gülsever görevlendirildi.
Kayseri’de ilçe başkanlıkları için hazırlık
Müslim Sarı, Kayseri’de boş bulunan üç ilçe başkanlığı için de atama yapılacağını açıkladı. Atamaların ilerleyen süreçte duyurulacağı belirtildi.
Genel merkezde personel düzenlemesi
Genel merkezde yürütülen yeniden yapılanma kapsamında personel sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, görevi devraldıklarında beklenenden daha yüksek sayıda çalışan bulunduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisi’nin kapatıldığını belirten Sarı, yeniden yapılanma süreci nedeniyle ihtiyaç fazlası personel oluştuğunu ve yaklaşık 20 kişiyle ilgili tasarrufta bulunulduğunu söyledi.
Grup toplantısına ilişkin açıklama
CHP’de grup toplantılarına ilişkin tartışmalar hakkında da konuşan Sarı, herhangi bir resmî temas veya arka kapı diplomasisinin söz konusu olmadığını ifade etti.
Salı günü gerçekleştirilmeyen grup toplantısının, parti tabanında ayrışma yaşanmaması amacıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tercihi doğrultusunda yapılmadığını belirten Sarı, bundan sonraki süreçte grup toplantılarının olağan takvim çerçevesinde devam edeceğini söyledi.
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Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısından hangi kararlar çıktı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararı sonrası yeniden üstlendiği CHP Genel Başkanlığı görevi kapsamında gerçekleştirdiği beşinci Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından partide disiplin süreçleri, görev değişiklikleri ve yeni atamalar duyuruldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Müslim Sarı, çeşitli il başkanları hakkında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.
Açıklamaya göre Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş disipline sevk edilirken il yönetimi görevden alındı. Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da disipline sevk edildi ve il yönetimi feshedildi.
Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya hakkında da disiplin süreci başlatıldığı bildirildi. Bitlis teşkilatında yeni görevlendirmenin henüz yapılmadığı açıklandı.
Bazı isimler Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderildi
MYK kararları kapsamında önceki dönem Mardin İl Başkanı Kılıçarslan, Batman’dan Hüseyin Yaşar ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu isimlerle ilgili disiplin süreçlerinin parti tüzüğü çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.
İl başkanlıklarında yeni atamalar yapıldı
Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alınırken yerine Hasan Neasır atandı. Adana’da Anıl Tamburoğlu’nun yerine Orhan Bayram görevlendirildi.
Malatya İl Başkanlığı görevine Hakan Satılmış atanırken, Ankara’da İl Başkanvekili Yüksel Işık’ın yerine Fahri Yıldırım getirildi. İzmir İl Başkanı Çağatay Gül ve yönetiminin görevine son verildiği, il başkanlığı görevine ise Utku Gümrükçü’nün atandığı açıklandı.
Kadın Kolları Başkanlığı görevinde de değişikliğe gidildi. Asu Kaya’nın yerine Ayten Gülsever görevlendirildi.
Kayseri’de ilçe başkanlıkları için hazırlık
Müslim Sarı, Kayseri’de boş bulunan üç ilçe başkanlığı için de atama yapılacağını açıkladı. Atamaların ilerleyen süreçte duyurulacağı belirtildi.
Genel merkezde personel düzenlemesi
Genel merkezde yürütülen yeniden yapılanma kapsamında personel sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, görevi devraldıklarında beklenenden daha yüksek sayıda çalışan bulunduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisi’nin kapatıldığını belirten Sarı, yeniden yapılanma süreci nedeniyle ihtiyaç fazlası personel oluştuğunu ve yaklaşık 20 kişiyle ilgili tasarrufta bulunulduğunu söyledi.
Grup toplantısına ilişkin açıklama
CHP’de grup toplantılarına ilişkin tartışmalar hakkında da konuşan Sarı, herhangi bir resmî temas veya arka kapı diplomasisinin söz konusu olmadığını ifade etti.
Salı günü gerçekleştirilmeyen grup toplantısının, parti tabanında ayrışma yaşanmaması amacıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tercihi doğrultusunda yapılmadığını belirten Sarı, bundan sonraki süreçte grup toplantılarının olağan takvim çerçevesinde devam edeceğini söyledi.
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