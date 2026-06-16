Fidan ve Lavrov görüşmesinde öne çıkan üç kritik gündem
Fidan ve Lavrov görüşmesinde öne çıkan üç kritik gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna savaşı, ABD ile İran arasında varılan mutabakat, Karadeniz güvenliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Tarafların önümüzdeki dönemde diplomatik temasların sürdürülmesine yönelik mesajları dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 22:22
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 22:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sergey Lavrov, görüşmede küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek Karadeniz bölgesine yönelik provokasyonlardan endişe duyduklarını söyledi. Lavrov, Türkiye’ye tahıl taşıyan gemilerin güvenliği ile Türk Akım ve Güney Akım doğal gaz hatlarının korunmasının önemine işaret etti.
Türkiye’nin Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik katkılarına teşekkür eden Lavrov, kalıcı bir çözüm için çatışmanın temel nedenlerinin ele alınması gerektiğini ifade etti. Rusya’nın, Ukrayna ile ilgili güvenlik ve siyasi başlıklardaki tutumunu yineledi.
Hakan Fidan ise Türkiye’nin temel önceliğinin Rusya ile Ukrayna’nın yeniden diplomasi masasına dönmesi olduğunu belirtti. Türkiye’nin olası müzakere turlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kaydeden Fidan, tarafların mutabık kalması halinde daha sonuç odaklı görüşme süreçlerinin değerlendirilebileceğini söyledi.
ABD-İran mutabakatına destek mesajı
Fidan, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı bölgedeki çatışma ikliminin kırılması açısından önemli bir diplomatik eşik olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Mutabakatın nihai imza sürecine taşınması ve eksiksiz uygulanmasının önem taşıdığını belirten Fidan, kalıcı bir diplomatik zeminin oluşturulmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Süreç boyunca barış ortamını olumsuz etkileyebilecek söylem ve girişimlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Fidan, İsrail’in süreci rayından çıkarmayı hedefleyebilecek olası sabotaj girişimlerinden uzak durulmasının elzem olduğunu söyledi.
Fidan ayrıca Pakistan’ın arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini, Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik girişimlere verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Hürmüz Boğazı’nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının küresel enerji güvenliği açısından hayati önemde olduğunu kaydetti.
Bölgesel gelişmeler ve enerji iş birliği ele alındı
Lavrov, Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi diyaloğun yoğun şekilde sürdüğünü belirterek enerji alanındaki stratejik iş birliğine dikkat çekti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının program doğrultusunda devam ettiğini söyleyen Lavrov, Karma Ekonomik Komisyonu’nun 20. toplantısının yıl sonuna kadar yapılmasının planlandığını ifade etti.
Görüşmede Suriye, Libya ve Güney Kafkasya’daki gelişmeler de gündeme geldi. Lavrov, Suriye’deki sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtirken, Libya’nın devlet yapısının güçlendirilmesi için iş birliğinin süreceğini söyledi.
Fidan ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduklarını belirtti.
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Fidan ve Lavrov görüşmesinde öne çıkan üç kritik gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna savaşı, ABD ile İran arasında varılan mutabakat, Karadeniz güvenliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Tarafların önümüzdeki dönemde diplomatik temasların sürdürülmesine yönelik mesajları dikkat çekti.
Sergey Lavrov, görüşmede küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek Karadeniz bölgesine yönelik provokasyonlardan endişe duyduklarını söyledi. Lavrov, Türkiye’ye tahıl taşıyan gemilerin güvenliği ile Türk Akım ve Güney Akım doğal gaz hatlarının korunmasının önemine işaret etti.
Türkiye’nin Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik katkılarına teşekkür eden Lavrov, kalıcı bir çözüm için çatışmanın temel nedenlerinin ele alınması gerektiğini ifade etti. Rusya’nın, Ukrayna ile ilgili güvenlik ve siyasi başlıklardaki tutumunu yineledi.
Hakan Fidan ise Türkiye’nin temel önceliğinin Rusya ile Ukrayna’nın yeniden diplomasi masasına dönmesi olduğunu belirtti. Türkiye’nin olası müzakere turlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kaydeden Fidan, tarafların mutabık kalması halinde daha sonuç odaklı görüşme süreçlerinin değerlendirilebileceğini söyledi.
ABD-İran mutabakatına destek mesajı
Fidan, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı bölgedeki çatışma ikliminin kırılması açısından önemli bir diplomatik eşik olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Mutabakatın nihai imza sürecine taşınması ve eksiksiz uygulanmasının önem taşıdığını belirten Fidan, kalıcı bir diplomatik zeminin oluşturulmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Süreç boyunca barış ortamını olumsuz etkileyebilecek söylem ve girişimlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Fidan, İsrail’in süreci rayından çıkarmayı hedefleyebilecek olası sabotaj girişimlerinden uzak durulmasının elzem olduğunu söyledi.
Fidan ayrıca Pakistan’ın arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini, Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik girişimlere verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Hürmüz Boğazı’nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının küresel enerji güvenliği açısından hayati önemde olduğunu kaydetti.
Bölgesel gelişmeler ve enerji iş birliği ele alındı
Lavrov, Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi diyaloğun yoğun şekilde sürdüğünü belirterek enerji alanındaki stratejik iş birliğine dikkat çekti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının program doğrultusunda devam ettiğini söyleyen Lavrov, Karma Ekonomik Komisyonu’nun 20. toplantısının yıl sonuna kadar yapılmasının planlandığını ifade etti.
Görüşmede Suriye, Libya ve Güney Kafkasya’daki gelişmeler de gündeme geldi. Lavrov, Suriye’deki sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtirken, Libya’nın devlet yapısının güçlendirilmesi için iş birliğinin süreceğini söyledi.
Fidan ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduklarını belirtti.
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