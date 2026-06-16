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65 ilde "Mali Suç Örgütlerine" operasyon: 346 gözaltı kararı

65 ilde “Mali Suç Örgütlerine” yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:50
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 15:51
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
65 ilde "Mali Suç Örgütlerine" operasyon: 346 gözaltı kararı

65 ilde “Mali Suç Örgütlerine” yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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