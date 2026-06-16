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65 ilde "Mali Suç Örgütlerine" operasyon: 346 gözaltı kararı
65 ilde “Mali Suç Örgütlerine” yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
65 ilde “Mali Suç Örgütlerine” yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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