Erdoğan'dan İran mutabakatı ve NATO mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İran ile ABD arasında sağlandığı duyurulan mutabakat, bölgesel gelişmeler ve Türkiye'nin NATO içindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin kriz sürecinde diplomasiyi önceleyen bir tutum izlediğini belirtirken, mutabakatın bölge açısından önem taşıdığını ifade etti. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 15.06.2026 19:39
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2026 20:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, dünyanın ve bölgenin tarihi bir dönemden geçtiğini belirterek Türkiye'nin odağında güçlü ve müreffeh bir gelecek bulunduğunu söyledi. Ülkenin hedeflerine ulaşma yolunda zaman zaman çeşitli zorluklarla karşılaşıldığını kaydeden Erdoğan, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetimde istikrar sağladığını dile getiren Erdoğan, devlet kurumlarının uyum ve koordinasyon içerisinde faaliyet gösterdiğini söyledi.
İran mutabakatına ilişkin değerlendirme
İran ve Körfez bölgesini etkileyen gelişmelere değinen Erdoğan, İsrail'in saldırıları sonrasında başlayan süreçte Türkiye'nin ilk günden itibaren sağduyulu ve diplomasi odaklı bir yaklaşım benimsediğini belirtti.
ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesine yönelik mutabakata varıldığının açıklandığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel barış çabalarına destek verdiğini kaydetti.
Pakistan, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür
Erdoğan, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen girişimlere Katar ve Suudi Arabistan ile birlikte destek verdiklerini söyledi. Bölgedeki gerilimlerin daha fazla büyümemesi için diplomatik girişimlerin önemine işaret eden Erdoğan, mutabakata katkı sağlayan tarafları tebrik etti.
Ayrıca saldırılardan etkilenen ülkelere geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, bölgesel istikrarın korunmasının önem taşıdığını vurguladı.
Sürece yönelik uyarı
Mutabakatın uygulanma sürecinde gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, bazı çevrelerin barış ortamından rahatsız olabileceğini söyledi.
Türkiye'nin bundan sonraki dönemde de yapıcı tutumunu sürdüreceğini belirten Erdoğan, diplomasi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.
NATO toplantısı hazırlıkları sürüyor
Erdoğan, Türkiye'nin 2026 yılında çeşitli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapacağını belirterek 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Liderler Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.
Türkiye'nin NATO'nun önemli üyelerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, ülkenin ittifakın güneydoğu kanadının güvenliğinde kritik rol üstlendiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin halen NATO'nun ikinci büyük kara ordusuna sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Erdoğan'dan İran mutabakatı ve NATO mesajları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İran ile ABD arasında sağlandığı duyurulan mutabakat, bölgesel gelişmeler ve Türkiye'nin NATO içindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin kriz sürecinde diplomasiyi önceleyen bir tutum izlediğini belirtirken, mutabakatın bölge açısından önem taşıdığını ifade etti. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilecek.
Erdoğan, dünyanın ve bölgenin tarihi bir dönemden geçtiğini belirterek Türkiye'nin odağında güçlü ve müreffeh bir gelecek bulunduğunu söyledi. Ülkenin hedeflerine ulaşma yolunda zaman zaman çeşitli zorluklarla karşılaşıldığını kaydeden Erdoğan, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetimde istikrar sağladığını dile getiren Erdoğan, devlet kurumlarının uyum ve koordinasyon içerisinde faaliyet gösterdiğini söyledi.
İran mutabakatına ilişkin değerlendirme
İran ve Körfez bölgesini etkileyen gelişmelere değinen Erdoğan, İsrail'in saldırıları sonrasında başlayan süreçte Türkiye'nin ilk günden itibaren sağduyulu ve diplomasi odaklı bir yaklaşım benimsediğini belirtti.
ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesine yönelik mutabakata varıldığının açıklandığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel barış çabalarına destek verdiğini kaydetti.
Pakistan, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür
Erdoğan, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen girişimlere Katar ve Suudi Arabistan ile birlikte destek verdiklerini söyledi. Bölgedeki gerilimlerin daha fazla büyümemesi için diplomatik girişimlerin önemine işaret eden Erdoğan, mutabakata katkı sağlayan tarafları tebrik etti.
Ayrıca saldırılardan etkilenen ülkelere geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, bölgesel istikrarın korunmasının önem taşıdığını vurguladı.
Sürece yönelik uyarı
Mutabakatın uygulanma sürecinde gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, bazı çevrelerin barış ortamından rahatsız olabileceğini söyledi.
Türkiye'nin bundan sonraki dönemde de yapıcı tutumunu sürdüreceğini belirten Erdoğan, diplomasi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.
NATO toplantısı hazırlıkları sürüyor
Erdoğan, Türkiye'nin 2026 yılında çeşitli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapacağını belirterek 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Liderler Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.
Türkiye'nin NATO'nun önemli üyelerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, ülkenin ittifakın güneydoğu kanadının güvenliğinde kritik rol üstlendiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin halen NATO'nun ikinci büyük kara ordusuna sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Çok Okunanlar