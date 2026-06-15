Oyuncu Ece İrtem’in yaşamını yitirdiği bilgisi, avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, olayın bugün saat 12.00 sıralarında oyuncunun evinde meydana geldiği belirtilirken, ilk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği ifade edildi. Soruşturmanın devam ettiği ve kesin sonucun otopsi raporuyla belirleneceği kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 15.06.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2026 18:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ece İrtem’in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun annesiyle birlikte bulunduğu sırada evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, ilk bulguların kalp krizine işaret ettiği ancak kesin değerlendirmenin otopsi raporunun ardından yapılacağı vurgulandı.
Gökkoyun açıklamasında, soruşturmanın sürdüğünü ve raporun açıklanmasının ardından kamuoyuna ek bilgilendirme yapılacağını ifade etti. Ayrıca ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol aldı
Ece İrtem, son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Oyuncunun performansı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip edilmişti.
Sanat camiasında üzüntüyle karşılanan haberin ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.
Doğum gününü bir gün önce kutladığı belirtildi
Paylaşılan bilgilere göre İrtem, vefatından bir gün önce doğum gününü kutladı ve 35 yaşına girdi. Oyuncunun yaşamını yitirdiği haberinin ardından gözler, ölüm nedenine ilişkin kesin değerlendirmeyi ortaya koyacak otopsi raporuna çevrildi.
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Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem’den acı haber
Oyuncu Ece İrtem’in yaşamını yitirdiği bilgisi, avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, olayın bugün saat 12.00 sıralarında oyuncunun evinde meydana geldiği belirtilirken, ilk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği ifade edildi. Soruşturmanın devam ettiği ve kesin sonucun otopsi raporuyla belirleneceği kaydedildi.
Ece İrtem’in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun annesiyle birlikte bulunduğu sırada evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, ilk bulguların kalp krizine işaret ettiği ancak kesin değerlendirmenin otopsi raporunun ardından yapılacağı vurgulandı.
Gökkoyun açıklamasında, soruşturmanın sürdüğünü ve raporun açıklanmasının ardından kamuoyuna ek bilgilendirme yapılacağını ifade etti. Ayrıca ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol aldı
Ece İrtem, son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Oyuncunun performansı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip edilmişti.
Sanat camiasında üzüntüyle karşılanan haberin ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.
Doğum gününü bir gün önce kutladığı belirtildi
Paylaşılan bilgilere göre İrtem, vefatından bir gün önce doğum gününü kutladı ve 35 yaşına girdi. Oyuncunun yaşamını yitirdiği haberinin ardından gözler, ölüm nedenine ilişkin kesin değerlendirmeyi ortaya koyacak otopsi raporuna çevrildi.
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