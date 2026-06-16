SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İmamoğlu'nun daire başkanından rüşvete takla!

İmamoğlu davasında tutuklu olan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in rüşvet paralarını gizlemek için izlediği yol ortaya çıktı.

Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:08
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 11:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İmamoğlu'nun daire başkanından rüşvete takla!

Çetin'in yüksek miktarda ihale verdiği Murat Fikri Demir'in firmasının, Beylikdüzü Belediyesi'nden gelen parayı aynı gün Aslı Siyahgül ve Engin Gönül'e 50.000+ 50.000 TL olarak gönderdiği, onların da Çetin'in asistanı Arzu Can'a aktardığı, paranın daha sonra aynı gün Çağatay Tekeoğlu'na gönderildiği ve "Taner Çetin" açıklaması ile Borusan'a gönderilip 3 kere takla attırılan parayla Çetin'e motosiklet alındığı tespit edildi. Çetin'in oturduğu villayı da, asistanı Arzu Can'ın annesi adına aldırdığı, Can'ın eşi Savaş Can üzerinden 14 milyon TL gönderildiği anlaşıldı.

Kaynak: Akşam Gazetesi

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver