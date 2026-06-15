Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres görüşmesinde öne çıkan başlıklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres görüşmesinde öne çıkan başlıklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmede ABD ile İran arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözümüne ilişkin süreç de ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 15.06.2026 23:19
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2026 23:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara yönelik diplomatik çözüm fırsatının etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Görüşmede Erdoğan, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti.
Suriye'deki BM faaliyetleri gündeme geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin biçimde sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin bu kapsamda gerekli desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.
Suriye'deki insani ve kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği de görüşmede değerlendirilen konular arasında yer aldı.
Gazze, Lübnan ve Kıbrıs'taki gelişmeler ele alındı
Telefon görüşmesinde Gazze ve Lübnan'daki insani durum da gündeme geldi. Taraflar, bölgedeki mevcut gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ayrıca Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler de görüşmenin başlıkları arasında yer aldı. Görüşmede bölgesel meselelerin yanı sıra küresel ölçekteki güncel gelişmeler de ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres görüşmesinde öne çıkan başlıklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmede ABD ile İran arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözümüne ilişkin süreç de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara yönelik diplomatik çözüm fırsatının etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Görüşmede Erdoğan, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti.
Suriye'deki BM faaliyetleri gündeme geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin biçimde sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin bu kapsamda gerekli desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.
Suriye'deki insani ve kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği de görüşmede değerlendirilen konular arasında yer aldı.
Gazze, Lübnan ve Kıbrıs'taki gelişmeler ele alındı
Telefon görüşmesinde Gazze ve Lübnan'daki insani durum da gündeme geldi. Taraflar, bölgedeki mevcut gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ayrıca Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler de görüşmenin başlıkları arasında yer aldı. Görüşmede bölgesel meselelerin yanı sıra küresel ölçekteki güncel gelişmeler de ele alındı.
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