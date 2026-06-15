SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Bahçesinde 3 kilo 470 gram ağırlığında mantar buldu Isparta'nın Yalvaç ilçesinde

Bahçesinde 3 kilo 470 gram ağırlığında mantar buldu Isparta'nın Yalvaç ilçesinde

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Vural Turp, bahçesini temizlerken 3 kilo 470 gram ağırlığında bir mantar buldu.

Haber Giriş Tarihi: 15.06.2026 13:31
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2026 13:32
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçesinde 3 kilo 470 gram ağırlığında mantar buldu Isparta'nın Yalvaç ilçesinde

Bağkonak köyünde yaşayan Vural Turp, hobi bahçesinde çalıştığı sırada bulduğu dev mantarı topraktan çıkartarak tarttı. 3 kilo 470 gram ağırlığında ve 30 santmetre genişliğinde olan, puf mantarı olarak bilinen dev mantar görenlerin dikkatini çekti.

Vural Turp, ilk defa bu büyüklükte bit mantar gördüğünü söyledi.

Doğal ortamda yetişen mantar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince incelenmeye alındı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver